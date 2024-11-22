Планируют ли в Украине ввести "трекинг повесток": что говорят в Минобороны

"Трекинг повестки" мог бы помочь в случаях, когда ТЦК не извещает человека о направленной повестке, или если повестка отправлена на другой адрес. Однако пока Минобороны не анонсировало внедрение подобной функции.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заместителя министра обороны по цифровизации Екатерину Черногоренко.

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Планируют ли ввести "трекинг повесток"

Сейчас нередко случаются ситуации, когда человек не знает, что на почте его ждет письмо с вызовом в ТЦК, ведь ТЦК не известил о направленной повестке. Также могут быть случаи, когда повестка отправлена не на тот адрес, указанный при обновлении данных.

Подобные проблемы решил бы "трекинг повестки" – то есть отображение в приложении Резерв+ этапов отправки повестки.

Это решит детальный статус и номер документа. Надо анализировать ситуацию, если это критический кейс... для прозрачности отношений с государством. Это tricky question (трудный вопрос) для нас, ведь мы имеем позицию, что не делаем электронные повестки в Резерв+,

– объяснила Екатерина Черногоренко.

Стоит отметить, что заместитель министра не анонсировала функцию "трекинга" в будущем. В то же время она пообещала работать над возможностью отображения сообщений об изменениях в личном деле.

К слову, ранее стало известно, что в приложении Резерв+ планируют создать функционал уплаты штрафов за нарушение правил воинского учета. Однако сначала депутаты должны принять соответствующий законопроект.