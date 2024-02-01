Россия превосходит нас: Залужный отметил несостоятельность мобилизации без непопулярных мер

Валерий Залужный написал колонку 1 февраля, в которой очертил главные задачи на 2024 год. В ней главнокомандующий также подчеркнул, что враг превосходит нас в мобилизационном ресурсе.

В колонке Валерий Залужный отметил, что командование ищет новые формы применения украинских сил обороны. На это есть ряд причин, в частности, мобилизационный ресурс, которого у врага значительно больше.

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Мобилизационный ресурс у России больше

Как отметил Валерий Залужный, у противника существенное преимущество в мобилизационном человеческом ресурсе. В то же время мы сталкиваемся с тем, что государственные институты в Украине не могут "улучшить состояние комплектования Сил обороны без применения непопулярных мер".

Параллельно главнокомандующий отметил важность использования беспилотных технологий. Он отметил, что они позволят повысить степень бесконтактности ведения боевых действий. А это даст возможность снизить уровень потерь, ведь управлять этими средствами можно дистанционно.

То есть Валерий Залужный заметил, что с учетом ситуации, которая сложилась на поле боя, беспилотники будут существенно помогать противостоять российским захватчикам. А их на территории Украины все еще очень и очень много.

С какими еще проблемами сталкивается наше войско

В колонке Валерий Залужный очертил другие моменты, из-за которых нашему военному командованию приходится искать новые пути применения имеющихся сил обороны. Среди них: