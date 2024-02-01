Россия превосходит нас: Залужный отметил несостоятельность мобилизации без непопулярных мер
Источник:CNN
Валерий Залужный написал колонку 1 февраля, в которой очертил главные задачи на 2024 год. В ней главнокомандующий также подчеркнул, что враг превосходит нас в мобилизационном ресурсе.
В колонке Валерий Залужный отметил, что командование ищет новые формы применения украинских сил обороны. На это есть ряд причин, в частности, мобилизационный ресурс, которого у врага значительно больше.
Читайте также Залужный определил главные задачи на 2024 год и заговорил об изменениях в подходах ведения войны
Мобилизационный ресурс у России больше
Как отметил Валерий Залужный, у противника существенное преимущество в мобилизационном человеческом ресурсе. В то же время мы сталкиваемся с тем, что государственные институты в Украине не могут "улучшить состояние комплектования Сил обороны без применения непопулярных мер".
Параллельно главнокомандующий отметил важность использования беспилотных технологий. Он отметил, что они позволят повысить степень бесконтактности ведения боевых действий. А это даст возможность снизить уровень потерь, ведь управлять этими средствами можно дистанционно.
То есть Валерий Залужный заметил, что с учетом ситуации, которая сложилась на поле боя, беспилотники будут существенно помогать противостоять российским захватчикам. А их на территории Украины все еще очень и очень много.
С какими еще проблемами сталкивается наше войско
В колонке Валерий Залужный очертил другие моменты, из-за которых нашему военному командованию приходится искать новые пути применения имеющихся сил обороны. Среди них:
- нестабильная политическая ситуация вокруг нашего государства, следствием чего является сокращение военной поддержки;
- также существует высокая вероятность, что Россия будет провоцировать еще целый ряд конфликтов по примеру Израиля и Йемена, что будет отвлекать от поддержки Украины основных наших партнеров;
- не менее важным является истощенность у наших партнеров, из-за высокой интенсивности боевых действий в Украине, запасов ракет и боеприпасов к артиллерии и ПВО, а также невозможность их быстро изготавливать, ведь в мире наблюдается дефицит пороха.
- кроме того, санкционная политика недостаточно эффективна, в результате чего Россия и ее партнеры могут разворачивать мощности оборонно-промышленного комплекса, что дает врагу возможность вести позиционную войну на истощение;
- а еще накладываются на это трудности в производстве отечественных боеприпасов, что углубляет зависимость нашего государства от поставок союзниками.
- кроме того, на определение приоритетов поддержки союзниками влияет неопределенность дальнейшего характера вооруженной борьбы.