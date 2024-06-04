Должны стать на воинский учет, – Минобороны о 17-летних юношах за рубежом

Украинцы, которые выехали за границу, когда им еще не было 17 лет, должны стать на воинский учет при достижении соответствующего возраста. В то же время это невозможно сделать будучи не в Украине.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин. Он отметил, что соответствующие лица должны вернуться в Украину, чтобы стать на учет.

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Обязанность для юношей 17 лет

Дмитрий Лазуткин отметил, что юноши, которым исполнилось 17 лет, должны стать на воинский учет в ТЦК. Это требование, в том числе касается и тех, кто выехал за границу.

Стать на военных учет невозможно дистанционно – нужно лично появиться в ТЦК и СП, функционирующих только внутри страны.

Те украинцы, которые находятся за рубежом, они так или иначе остаются нашими гражданами, поэтому законодательство распространяется и на них,

– указал представитель Минобороны.

Лазуткин добавил, что если соответствующие лица хотят быть гражданами Украины и связывают свое будущее с нашим государством, то это стоит сделать.

Повестки до достижения 25-летия

Адвокат Екатерина Анищенко рассказала, что для лиц, которые еще не достигли 25-летнего возраста, военно-учетным документом является так называемое приписное, а не военный билет. В то же время граждане от 17 лет должны стать на воинский учет по месту жительства или пребывания.

Лицам до 25 лет могут вручать повестки только, если конкретный военнообязанный является офицером запаса. Если человек является гражданским, то повестки могут вручать только для обновления военно-учетных данных.

В случае, если происходит дальнейший процесс мобилизации, то это является основанием для обжалования таких действий ТЦК.