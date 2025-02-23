Кого в Украине могут мобилизовать только по собственному желанию

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, которой подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет. Есть исключения, когда в армию человек может присоединиться только на добровольных началах.

Отдельные категории мужчин имеют право на отсрочку от мобилизации или полное освобождение от службы из-за профессиональной деятельности или семейных обстоятельств. Кого могут мобилизовать добровольно, рассказывает 24 Канал.

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Кто сможет стать в армию только по собственному желанию

Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили до 9 мая. Вступить в ряды ВСУ только на добровольных началах могут:

женщины в возрасте до 60 лет, признанные ВВК годными к военной службе;

люди с инвалидностью;

те, кто получил право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам;

призывники в возрасте от 18 до 25 лет, которые ранее не проходили срочную службу.

К слову, власть предлагает для молодежи 18 – 24 лет присоединиться к рядам ВСУ, подписав однолетние контракты. Те предусматривают ряд льгот, высокую денежную награду, возможность выезда за границу и другие привилеи.