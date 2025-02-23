Окремі категорії чоловіків мають право на відстрочку від мобілізації або повне звільнення від служби через професійну діяльність чи сімейні обставини. Кого можуть мобілізувати добровільно, розповідає 24 Канал.

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Хто зможе стати до війська лише за власним бажанням

Воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні продовжили до 9 травня. Вступити до лав ЗСУ лише на добровільних засадах можуть:

жінки віком до 60 років, визнані ВЛК придатними до військової служби;

люди з інвалідністю;

ті, хто отримав право на відстрочку від мобілізації через сімейні обставини;

призовники віком від 18 до 25 років, які раніше не проходили строкову службу.

До слова, влада пропонує для молоді 18 – 24 років долучатися до війська, підписавши однорічні контракти. Ті передбачають низку пільг, високу грошову нагороду, можливість виїзду за кордон тощо.