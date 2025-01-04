Перекомиссия для "ограниченно пригодных": сколько еще есть времени, чтобы пройти ВЛК

До 4 февраля 2025 года в Украине завершится срок перекомиссии для граждан, которые были признаны "ограниченно годными" к службе. Они должны пройти повторный медосмотр для определения новой пригодности.

Об этом рассказывает 24 Канал. Это связано с отменой соответствующего статуса, вступившего в силу 4 мая 2024 года согласно закону Украины №3621-IX.

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Медосмотр для "ограниченно годных"

До 4 февраля все граждане, которые имели статус "ограниченно годных", должны пройти военно-врачебную комиссию для определения их пригодности к службе.

Вместо старой категории вводятся новые варианты, среди которых:

Непригодные к военной службе – с исключением с воинского учета.

– с исключением с воинского учета. Непригодные с переосвидетельствованием – через 6 – 12 месяцев.

– через 6 – 12 месяцев. Временно непригодные – для лиц, которые нуждаются в лечении или находятся в отпуске по состоянию здоровья.

– для лиц, которые нуждаются в лечении или находятся в отпуске по состоянию здоровья. Пригодны только к службе в подразделениях обеспечения – таких как военные части обеспечения, медицинские подразделения, подразделения логистики или связи.

Ключевым моментом является то, что даже те граждане, которые имеют право на отсрочку от мобилизации (например, из-за семейного положения или профессиональной деятельности), должны пройти ВВК в соответствии с новым законодательством.

Что означает отмена статуса "ограниченно годных"

Ранее этот статус позволял избегать полноценной военной службы, выполняя ограниченные обязанности в тылу. С мая 2024 года такая категория перестала существовать, что стало частью общей реформы системы военной службы в Украине.

Теперь статус каждого гражданина будет пересмотрен индивидуально на основе медицинских показателей. В случае выявления серьезных проблем со здоровьем решением ВВК может быть установлена полная непригодность с исключением с воинского учета или предоставлено время на лечение.

Эти изменения призваны усилить мобилизационный потенциал и обеспечить прозрачность системы военных учетов и призыва. Они также направлены на уменьшение возможностей для злоупотреблений или избежания службы из-за неточностей в выводах ВВК.