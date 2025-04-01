1 апреля, 13:14
Мобилизация в Украине: кого будут призывать в армию в апреле
Основні тези
- В Украине мобилизация и военное положение продлятся до 9 мая 2025 года, за этот период их продолжали 13 раз.
- Мобилизации подлежат мужчины 18 – 60 лет, добровольно могут мобилизоваться женщины и лица с инвалидностью.
В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Призыву подлежат мужчины 18 – 60 лет.
Когда закончится мобилизация и кто подлежит призыву в апреле, рассказывает 24 Канал.
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Кого мобилизуют в апреле
Мобилизация и военное положение в Украине продлится пока до 9 мая 2025 года. Их продолжали за время полномасштабного вторжения России уже 13 раз:
- с 24 февраля по 25 мая 2022 года;
- с 25 мая по 23 августа 2022 года;
- с 23 августа по 21 ноября 2022 года;
- с 21 ноября 2022 года по 19 февраля 2023 года;
- с 19 февраля по 20 мая 2023 года;
- с 20 мая по 18 августа 2023 года по 18 августа 2023 года;
- с 18 августа по 15 ноября 2023 года до 15 ноября 2023 года;
- с 15 ноября 2023 года до 14 февраля 2024 года;
- с 15 февраля до 13 мая 2024 года;
- с 14 мая до 11 августа 2024 года до 11 августа 2024 года;
- с 12 августа до 9 ноября 2024 года;
- с 10 ноября 2024 года до 8 февраля 2025 года;
- с 8 февраля 2025 года по 9 мая 2025 года.
Поэтому мобилизовать с 1 апреля могут военнообязанных мужчин:
- 18 – 60 лет, которые не исключены из учета по состоянию здоровья и имеют военный опыт;
- 25 – 60 лет, которые пригодны или ограниченно пригодны по состоянию здоровья без опыта военной службы;
- 18 – 60 лет, которые сняты и исключены с воинского учета, но являются годными или ограниченно годными на основании решения ВВК.
Обратите внимание! Ограниченно годные должны повторно пройти ВВК до 6 июня 2025 года, чтобы получить статус годны или непригодны к службе.
Добровольно мобилизоваться в ряды ВСУ могут:
- женщины до 60 лет, пригодные по состоянию здоровья;
- призывники 18 – 25 лет, которые ранее не проходили срочную службу – они могут заключить контракты для молодежи;
- люди с инвалидностью и лица с отсрочкой по семейным обстоятельствам.