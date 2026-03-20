Укр Рус
Мобилизация с апреля 2026 года: о каких изменениях нужно знать военнообязанным
20 марта, 17:47
4

Юлия Харченко
Основные тезисы
  • В апреле 2026 года в Украине продолжаются основные правила мобилизации с введением новых цифровых сервисов и уточнениями по отсрочкам, включая онлайн-бронирование через приложение Дія.
  • Изменения касаются также привлечения ИТ-специалистов к цифровой трансформации ВСУ, возможности получения офицерского звания и улучшения условий оформления отсрочек.

В апреле 2026 года в Украине продолжают действовать основные правила мобилизации, но появляются новые цифровые сервисы и уточнения по отсрочкам. В частности, онлайн-бронирование позволяет гражданам и предприятиям оперативно оформлять защиту критически важных работников.

В марте 2026 года произошли изменения, которые могут повлиять на процесс мобилизации в Украине в апреле. Об этом рассказала адвокат Оксана Воробей для Фактов ICTV.

Что изменится в апреле?

Мобилизация продолжается в условиях военного положения, которое действует как минимум до мая 2026 года. Фактические правила комплектования ВСУ постепенно меняются из-за цифровизации и уточнения полномочий территориальных центров комплектования (ТЦК).

Обратите внимание! Законопроект №15076 предусматривает запрет принудительного задержания граждан, более четкий порядок проверки военно-учетных документов и ограничения силовых методов во время мобилизационных мероприятий. Сейчас это только законопроект, и правила работы ТЦК остаются неизменными.

Продолжается цифровое бронирование через приложение Дія, в частности для критически важных предприятий оборонного сектора. Временное бронирование может длиться до 45 дней, что позволяет устранить формальные нарушения и упорядочить учетные данные. Также заработал механизм автоматического продления бронирования без отмены предыдущего решения, который занимает до 24 часов.

Отдельные изменения касаются ИТ-специалистов, которых могут привлекать к цифровой трансформации ВСУ в соответствии с указом президента. Они могут проходить службу по специальности в кибербезопасности, аналитике и технологиях с возможностью получения офицерского звания, в зависимости от потребностей ВСУ и решения командования.

Кроме того, Министерство здравоохранения разъяснило порядок определения потребности в постоянном постороннем уходе для оформления отсрочек. Важно, что оценивается фактическая способность человека к самообслуживанию, передвижения и контроля поведения, а не только диагноз.

Напомним! Президент Зеленский подписал закон №4782-IX, который предоставляет военнослужащим контракта 18 – 24 летнего возраста 12-месячную отсрочку от мобилизации после завершения службы по собственному согласию. Программа предусматривает выплаты 1 миллион гривен и социальные гарантии.

Запись в ТЦК и СП можно осуществить онлайн через мобильное приложение Резерв+, что обеспечивает удобство, контроль над записью и юридическую силу заявок. Новые возможности предусматривают также оформление отсрочек для многодетных родителей, при условии актуальных данных в государственных реестрах и отсутствия просроченной задолженности по алиментам.

О чем еще должны знать военнообязанные?

  • Граждане могут быть направлены на военно-врачебную комиссию, если отсутствуют актуальные данные об их пригодности к службе. Однако, лица, которые получили повестку и считают ее незаконной, могут обжаловать это в судебном порядке.

  • Стоит также знать, что бронирование работников возможно только для предприятий, официально признанных критически важными, и лиц, которые находятся на воинском учете. Не подлежат отсрочке лица без воинского учета, которые уже подлежат призыву, или неофициально трудоустроенные работники.

  • Юристы объясняют, что проблемы с бронированием могут возникнуть из-за отсутствия актуальных документов или невнесения данных в электронный реестр. В 2026 году изменились требования по минимальной зарплате для работников, которых государство позволяет бронировать, что может повлиять на право на бронирование.