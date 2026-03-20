Мобилизация с апреля 2026 года: о каких изменениях нужно знать военнообязанным

В апреле 2026 года в Украине продолжают действовать основные правила мобилизации, но появляются новые цифровые сервисы и уточнения по отсрочкам. В частности, онлайн-бронирование позволяет гражданам и предприятиям оперативно оформлять защиту критически важных работников.

В марте 2026 года произошли изменения, которые могут повлиять на процесс мобилизации в Украине в апреле. Об этом рассказала адвокат Оксана Воробей для Фактов ICTV.

Что изменится в апреле?

Мобилизация продолжается в условиях военного положения, которое действует как минимум до мая 2026 года. Фактические правила комплектования ВСУ постепенно меняются из-за цифровизации и уточнения полномочий территориальных центров комплектования (ТЦК).

Обратите внимание! Законопроект №15076 предусматривает запрет принудительного задержания граждан, более четкий порядок проверки военно-учетных документов и ограничения силовых методов во время мобилизационных мероприятий. Сейчас это только законопроект, и правила работы ТЦК остаются неизменными.

Продолжается цифровое бронирование через приложение Дія, в частности для критически важных предприятий оборонного сектора. Временное бронирование может длиться до 45 дней, что позволяет устранить формальные нарушения и упорядочить учетные данные. Также заработал механизм автоматического продления бронирования без отмены предыдущего решения, который занимает до 24 часов.

Отдельные изменения касаются ИТ-специалистов, которых могут привлекать к цифровой трансформации ВСУ в соответствии с указом президента. Они могут проходить службу по специальности в кибербезопасности, аналитике и технологиях с возможностью получения офицерского звания, в зависимости от потребностей ВСУ и решения командования.

Кроме того, Министерство здравоохранения разъяснило порядок определения потребности в постоянном постороннем уходе для оформления отсрочек. Важно, что оценивается фактическая способность человека к самообслуживанию, передвижения и контроля поведения, а не только диагноз.

Напомним! Президент Зеленский подписал закон №4782-IX, который предоставляет военнослужащим контракта 18 – 24 летнего возраста 12-месячную отсрочку от мобилизации после завершения службы по собственному согласию. Программа предусматривает выплаты 1 миллион гривен и социальные гарантии.

Запись в ТЦК и СП можно осуществить онлайн через мобильное приложение Резерв+, что обеспечивает удобство, контроль над записью и юридическую силу заявок. Новые возможности предусматривают также оформление отсрочек для многодетных родителей, при условии актуальных данных в государственных реестрах и отсутствия просроченной задолженности по алиментам.

О чем еще должны знать военнообязанные?