1 февраля, 17:00
Кого из мужчин старше 50 лет не мобилизуют в феврале

Анастасия Колесникова
Основные тезисы
  • Мужчины от 50 до 60 лет подлежат мобилизации, но есть исключения.
  • Мужчины, которым исполнилось 60 лет, освобождаются от мобилизации, но могут служить добровольно по контракту 60+.

Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продлены до 4 мая 2026 года. По законодательству, во время их действия на службу могут призывать мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Мужчины старше 50 лет подлежат мобилизации по общим правилам, пишет Obozrevatel.

Кого не мобилизуют из мужчин 50+?

Среди мужчин от 50 до 60 лет не подлежат призыву те, кто:

  • имеют предусмотренные законом основания для отсрочки, в частности медицинские противопоказания, подтвержденные военно-врачебной комиссией;
  • работают на предприятиях и учреждениях, обеспечивающих критически важные потребности экономики и обороны.

Также мобилизации не подлежат мужчины, которым исполнилось 60 лет – предельный возраст для службы.

Однако они могут добровольно служить по так называемому контракту 60+, который заключается на один год после прохождения медицинской комиссии и выполнения других требований.

Что известно о контракте 60+?

Кто может служить

  • Граждане 60+ с высокой мотивацией и уникальным опытом в различных сферах.
  • Добровольцы проходят медицинский осмотр и нужную проверку, контракт заключается только с теми, кто пригоден.
  • Служба возможна на один год с автоматическим завершением после окончания военного положения, с возможностью продления.

Где можно служить

  • Приоритет отдается небоевым должностям: тыловые части, связь, логистика, ремонт, учебные центры, ТЦК, водители, делопроизводители, инструкторы.
  • Можно также претендовать на рядовые, сержантские и офицерские должности, если были уволены после 2015 года.

Вознаграждение и льготы

  • Зарплата от 20 тысяч гривен в месяц, плюс надбавки за должность, выслугу, сложность условий.
  • Подъемные выплаты до 100 тысяч гривен, один год службы засчитывается как полтора года пенсионного стажа.
  • Полное медицинское обеспечение, бесплатный транспорт, скидки на коммунальные услуги, возможность льготной ипотеки под 3%.

Как подписать контракт

  • Подать заявку через командира части, ТЦК или сайт рекрутинга.
  • Подготовить документы: воинский учет, справку о несудимости, дипломы, документы об опыте и наградах.
  • Пройти медицинский осмотр и получить письменное согласие командира.
  • Заключить контракт на один год с двухмесячным испытательным сроком.