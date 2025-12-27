Мобилизация по новым правилам: призывают ли мужчин до 25 лет

По закону, мобилизации в Украине подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Однако в некоторых случаях призвать на службу могут и младших украинцев.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Стена".

Читайте также Как работают ЦПАУ на фронте и почему у ТЦК забрали отсрочки: инсайды и планы от Минцифры на 2026 год

Кого могут мобилизовать до 25 лет?

По словам юристов, мобилизация зависит от статуса мужчины.

Если ему не исполнилось 25 лет и он никогда не служил в армии, сейчас имеет только статус призывника, то его могут мобилизовать только по собственному согласию,

– объясняют специалисты.

Однако если человек имеет статус военнообязанного, но не достиг возраста 25 лет, то его действительно могут мобилизовать.

Разница между призывниками и военнообязанными является принципиальной. Призывник – это лицо, приписано к призывному участку, которое могут направить на срочную службу, если оно ранее ее не проходило. Такой статус сохраняется до достижения определенного возраста.

Военнообязанный – это лицо, которое находится на воинском учете. В отличие от призывника, военнообязанный имеет военный билет или временное удостоверение военнообязанного.

Мужчина, который уже проходил службу в армии, но еще не достиг 25 лет, относится к военнообязанным и может быть призван, поскольку его статус меняется с призывника на военнообязанного.

Что изменилось в процессе мобилизации?