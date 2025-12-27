Мобилизация по новым правилам: призывают ли мужчин до 25 лет
- В Украине мобилизации подлежат мужчины от 25 до 60 лет, но младшие также могут быть призваны при определенных условиях.
- Мужчины до 25 лет могут быть мобилизованы, если имеют статус военнообязанных, или по собственному согласию, если они призывники.
По закону, мобилизации в Украине подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Однако в некоторых случаях призвать на службу могут и младших украинцев.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Стена".
Читайте также Как работают ЦПАУ на фронте и почему у ТЦК забрали отсрочки: инсайды и планы от Минцифры на 2026 год
Кого могут мобилизовать до 25 лет?
По словам юристов, мобилизация зависит от статуса мужчины.
Если ему не исполнилось 25 лет и он никогда не служил в армии, сейчас имеет только статус призывника, то его могут мобилизовать только по собственному согласию,
– объясняют специалисты.
Однако если человек имеет статус военнообязанного, но не достиг возраста 25 лет, то его действительно могут мобилизовать.
Разница между призывниками и военнообязанными является принципиальной. Призывник – это лицо, приписано к призывному участку, которое могут направить на срочную службу, если оно ранее ее не проходило. Такой статус сохраняется до достижения определенного возраста.
Военнообязанный – это лицо, которое находится на воинском учете. В отличие от призывника, военнообязанный имеет военный билет или временное удостоверение военнообязанного.
Мужчина, который уже проходил службу в армии, но еще не достиг 25 лет, относится к военнообязанным и может быть призван, поскольку его статус меняется с призывника на военнообязанного.
Что изменилось в процессе мобилизации?
В конце 2025 года в Украине обновили правила бронирования от мобилизации. Теперь работодатели могут оформлять отсрочку даже для работников, которые в розыске в ТЦК или имеют проблемы с военным учетом. На устранение нарушений предоставляется 45 дней, после чего работника могут уволить.
Также с 4 декабря критически важные предприятия получили право бронировать неограниченное количество работников. Подаваться на бронирование разрешено один раз в год.
С 1 января 2026 года минимальная зарплата в Украине вырастет до 8 647 гривен, а необходимая зарплата для бронирования работника соответственно – до 21 617 гривен 50 копеек.