Принудительная мобилизация в Крыму продолжается: скольких крымских татар призвали

Россия проводит мобилизацию во временно оккупированном Крыму. Захватчики противоправно забирают в ряды вооруженных формирований страны-агрессора тысячи жителей полуострова, в том числе и крымских татар.

Россияне мобилизуют в ряды своего войска крымчан, представляющих разные национальности. Об этом 24 каналу рассказал представитель президента Украины в Крыму в 2017 – 2018 годах Борис Бабин.

Обратите внимание Мы ежедневно приближаемся, – Зеленский выступил с мощной речью о возвращении Крыма

Мобилизация крымских татар – покушение России на дальнейший геноцид

Впрочем, количество призванных крымских татар непропорционально больше. По мнению Бабина, такие действия оккупантов подтверждают покушение на дальнейший геноцид коренного населения полуострова.

Эти мобилизованные преступно используются страной-агрессоркой как "пушечное мясо". Уже есть сведения из мест, что они несут значительные потери и признают сотни погибших,

– отметил представитель президента Украины в Крыму в 2017 – 2018 годах.

Бабин рассказал, как проходит мобилизация в оккупированном Крыму: смотрите видео

Как изменилась ситуация с введением военного положения

Русские с помощью введения военного положения усиливают мародерство на оккупированном полуострове. Они готовят изъятие остатков собственности людей, которые не согласились с перерегистрацией имущества по так называемым оккупационным реестрам. Кроме того, оккупанты присваивают имущество бенефициаров материковой Украины или государств Евросоюза.

Конечно, усиливается давление и репрессии. Мы видим, что идет новая волна фабрикаций по делам относительно так называемого крымскотатарского батальона,

– сообщил представитель президента Украины в Крыму в 2017 – 2018 годах.

По его словам, карательные органы страны-агрессоры обвиняют в "преступлениях" простых таксистов и даже похищенных жителей Херсона .

Какая ситуация в Крыму: последние новости