Мариуполь повторит судьбу Луганской области, – Андрющенко о начале мобилизации

31 августа в Мангуше Мариупольского района состоялось совещание гауляйтеров. На нем приняли решение возобновить воинский учет людей, проживающих в Мангушском районе.

Так же происходило и в оккупированной Луганской области. Об этом 24 каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Осенью в Мариуполе начнется мобилизация

Так, россияне быстро возобновляли военный учет в регионе, а через несколько недель после того люди уже были на передовой. То же самое теперь ожидает и Мангушский район.

Андрющенко отметил, есть информация, что такое указание пошло и в отношении Мариуполя, но по определенным причинам его пока откладывают. По его мнению, сначала мобилизация начнется в Мангуше, а через несколько недель и в Мариуполе. Оккупанты запретят выезд мужчинам призывного возраста как на территорию Украины, так и в россию, как делали это в Донецке.

То же, к сожалению, ожидает Мариуполь, мы в этом уверены. Если не в конце сентября, то в октябре уж точно начнется "официальная" мобилизация,

– отметил советник мэра Мариуполя.

Захватчики имеют много причин для проведения мобилизации, в частности, безумные потери на фронте и неудовлетворительные настроения дончан, поскольку мобилизация в Донецке уже давно продолжается.

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Мужчинам надо выезжать пока не поздно

Андрющенко рассказал, что россияне проводят информационную операцию, направленную на возвращение мужчин в Мариуполь. Так, захватчики заявляют, мол, "надо возвращаться, там хорошо и большие заработки".

"То есть ты возвращаешься в Мариуполь, а оттуда рано или поздно ты идешь на фронт и должен воевать против своих же", – отметил советник городского главы Мариуполя. Но добавил, что ситуация на фронте целиком этому способствует.

Наши мужчины, езжайте пока не поздно! Уже неважно в какую сторону – даже в россии скрывайтесь, потому что на фронте единственный путь, к сожалению,

– подчеркнул Андрющенко.

Андрющенко рассказал о вероятной мобилизации в Мариуполе: смотрите видео

Он отметил, что оккупантам удастся "наскребти" 5 – 10 тысяч мужчин в Мариуполе. Так, оккупанты собирают информацию о местожительстве и состоянии здоровья мариупольцев, когда те приходят расчищать завалы.

Сегодня ты комбинат или порт расчищаешь, а завтра пойдешь на фронт,

– отметил советник мэра.

По его мнению, сначала оккупанты заберут на передовую людей, которые занимаются неквалифицированным трудом. А уже потом доберутся и до узких специалистов, в частности, работников коммунальных предприятий.

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Как выехать на подконтрольные Украине территории

Ситуация действительно очень сложная, поэтому люди должны об этом думать и уезжать из города. Не стоит обольщаться лишними надеждами, что что-то обойдется – не обойдется. 8 лет опыта Донецка должны это показать,

– подчеркнул Андрющенко.

По его словам, у украинцев еще есть возможность выехать на подконтрольные Украине территории, до Васильевки проблем на блокпостах не должно возникнуть. Однако сама Васильевка – это "издевательство оккупантов". Там захватчики держат людей из трех областей, но путь пока открыт.

Также можно выехать в россию, а уже оттуда через третьи страны вернуться в Украину. Если не удается выехать из страны-агрессора, Андрющенко посоветовал скрываться там.