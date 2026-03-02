Исключения все же есть: кого могут мобилизовать даже до 25 лет
- Мобилизация в Украине обычно охватывает мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, но младших могут мобилизовать при специфических условиях.
- Мужчины от 18 до 24 лет преимущественно имеют статус призывника, поэтому подлежат мобилизации только по добровольному согласию или при наличии особых обстоятельств.
Согласно действующему законодательству, общей мобилизации в Украине подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Однако в отдельных случаях повестки могут получить и более молодые граждане.
Об этом рассказала адвокат адвокатского объединения "Актум" Полина Дудчак в комментарии ТСН.
Кого могут мобилизовать до 25 лет?
Полина Дудчак объяснила, что пока речь не идет о массовой или автоматической мобилизации "всех подряд до 25 лет": призыв касается конкретных юридических ситуаций и правовых статусов граждан.
До 25 лет автоматически мобилизовать не должны – младшие мужчины не входят в базовый перечень тех, кого вызывают в военкоматы без особых оснований. В Украине во время военного положения мобилизация, как правило, распространяется на мужчин в возрасте от 25 до 60 лет,
– отметила адвокат.
По закону, мужчины от 18 до 24 лет преимущественно имеют статус призывника, а не военнообязанного, поэтому подлежат мобилизации только по добровольному согласию или при наличии специфических условий.
В частности, определенные нюансы касаются мобилизации граждан, которые ранее были признаны военно-врачебными комиссиями непригодными к срочной службе в мирное время, но "ограниченно годными" в военное.
Статус "ограниченно годный" уже отменен. Но если после прохождения повторной медицинской комиссии человек признан годным, он может попасть под мобилизацию даже до 25 лет,
– добавила Дудчак.
Как пояснила юрист, гражданин, ранее освобожденный от срочной службы по состоянию здоровья, автоматически переводился в статус военнообязанного. После отмены статуса "ограниченно годный" такие лица подлежат мобилизации.
Как меняется процесс мобилизации?
Первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк рассказал, что ТЦК и СП планируют реформировать так, чтобы они сосредотачивались на социальных вопросах и непосредственной подготовке гражданских к службе. По его словам, Министерство обороны разделит задачи работников на несколько составляющих.
Тем временем Михаил Федоров заявил, что постепенно изменения претерпит и процесс мобилизации. Так, уже сейчас автоматизировали продление отсрочек от мобилизации через приложение Резерв+.
Сейчас для обновления 90% отсрочек людям не надо идти в ТЦК и неделями собирать бумаги.