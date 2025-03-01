Что будет после неявки в ТЦК по уважительной причине: эксперт объяснил

Законодательством Украины предусмотрен ряд уважительных причин для неявки в ТЦК. Юрист рассказал, что дальше происходит с повесткой.

К уважительным причинам неявки относятся: стихийное бедствие, боевые действия, болезнь, смерть близкого человека и т.д., передает 24 Канал со ссылкой на комментарий юриста практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Ярослава Звоненко для "РБК-Украина".

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Что будет в случае неявки по уважительной причине

По словам эксперта, военнообязанный должен предупредить о причине своего неприбытия в ТЦК в указанное время не позднее, чем в течение трех дней. Затем ему дается 7 суток для того, чтобы прийти в военкомат. Если гражданин снова не пришел, это будет означать, что он нарушил правила воинского учета. Ему грозит штраф в размере от 17 до 25 тысяч гривен.

Юрист уточнил, что для фиксации нарушения отправка повторной повестки не является обязательным. Однако на практике некоторые ТЦК фиксируют нарушения только после второй или третьей повестки, но законодательство позволяет сделать это и после первой.

К слову, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны самостоятельно явиться в ТЦК для изменения места жительства, выезда за границу, изменения персональных данных, в случае потери военно-учетного документа, для обновления данных или подтверждения права на отсрочку.