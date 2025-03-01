До поважних причин неявки належать: стихійне лихо, бойові дії, хвороба, смерть близької особи тощо, передає 24 Канал із посиланням на коментар юриста практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Ярослава Звоненко для "РБК-Україна".

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Що буде у разі неявки з поважної причини

За словами експерта, військовозобов'язаний має попередити про причину свого неприбуття у ТЦК у зазначений час не пізніше, ніж протягом трьох днів. Потім йому дається 7 діб для того, аби прийти до військкомату. Якщо громадянин знову не прийшов, це означатиме, що він порушив правила військового обліку. Йому загрожує штраф в розмірі від 17 до 25 тисяч гривень.

Юрист уточнив, що для фіксації порушення надсилання повторної повістки не є обов’язковим. Однак на практиці деякі ТЦК фіксують порушення тільки після другої або третьої повістки, але законодавство дозволяє зробити це і після першої.

До слова, чоловіки віком від 18 до 60 років повинні самостійно з'явитися до ТЦК для зміни місця проживання, виїзду за кордон, зміни персональних даних, внаслідок втрати військово-облікового документа, для оновлення даних чи підтвердження права на відстрочку.