После новостей о мобилизации россияне гуглят, как сломать руку "без боли" и в домашних условиях

После того, как путин объявил в россии частичную мобилизацию, граждане страны-агрессора начали массово гуглить способы, как избежать призыва. В общем уклонисты не прочь пожертвовать здоровьем костей.

Так, после новостей о мобилизации россияне начали активно гуглить, как сломать руку. При этом большинство хотят сломать руку "безболезненно". Об этом сообщает 24 канал.

К теме Россия уже начала частичную мобилизацию: кто под нее подпадает

Россияне гуглят, как сломать руки и ноги

В гугл-трендах начали взлетать в гору запросы относительно того, как сломать руку в домашних условиях. Многие хотят, чтобы это было безболезненно.

Через несколько минут после этого в трендах начали всплывать запросы о том, как сломать ногу. Очевидно, граждане россии поняли, что для отсрочки от призыва в их армию сломанной руки может быть недостаточно.

Отметим, что в основном к таким радикальным мерам, как перелом конечностей, не прочь прибегнуть жители московского и краснодарского края.

Кроме этого, россияне начали массово гуглить что такое частичная мобилизация, кого призовут в армию и подробнее об этом указе в целом.

Другая часть россиян хочет покинуть страну

К слову, сегодня же россияне начали активно гуглить способы, как выехать из россии. Очевидно, Z на лбу рисовать не более привлекательно, чем ехать на настоящую войну под соусом "спецоперация". Больше всего гуглили, как выехать из россии жители хабаровского края, который граничит с Китаем.

Также на вторник пришелся всплеск запросов на тему мобилизации, россияне стали гуглить тему отсрочек от армии.

К теме – путин объявил частичную мобилизацию в россии: смотрите видео