Крестят и плачут: как в Москве провожают мобилизованных на верную гибель

Россияне безропотно выполняют приказы своего бункерного диктатора, отправляющего русских мужчин насмерть. Матери, сестры и жены плачут, ведь понимают, что вряд ли увидят своих мужчин живыми.

На видео, появившемся в телеграмме, родные в Москве провожают одного из мобилизованных.

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Очевидно, собралась целая семья. Одна из женщин плачет, обнимая, вероятно, сына и говорит, что все будет хорошо. После этого закрывает лицо руками и рыдает. Другая стоящая рядом женщина крестит мужчину. Они верят, что их "ванька" быстро "декоммунизирует" украинцев и вернется домой.

Интересно, что сам мобилизованный не слишком озабочен разлукой. Он безропотно садится в автобус с такими же мобилизованными как и он. Часть россиян, которых совсем скоро отправят в Украину, выглядят довольно веселыми. Что ж, это недолго. Ведь после пересечения границы улыбка исчезнет с их лиц так же быстро, как и понимание, что история о "второй армии мира" – не больше, чем слова.

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А на другом видео слышно, как женщина говорит: "Да не дрожайте вы так, они все равно все погибнут". Именно с такими словами провожают мобилизованных на фронт.

Как в России провожают мобилизованных: смотрите видео

Мобилизация в России: главное

Президент Владимир Путин утром 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию. Он аргументировал это тем, что нужно "защитить" псевдореспублики "ДНР", "ЛНР" и другие оккупированные территории в Украине. Мобилизационные процессы стартуют с сегодняшнего дня – соответствующий указ уже подписали .

Советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович прокомментировал мобилизацию в России. По его словам, даже "мобики" из Донбасса более мотивированы , чем россияне. Путин хочет доказать миру, что он не бессилен. Глава кремля объявил о мобилизации, но это месть для собственного народа .

Тем временем контрнаступление ВСУ на фронте продолжается. Украинские пограничники готовят почву для "частично мобилизованных" россиян.

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