Россияне должны быть репрессированы и стоять на коленях, – Подоляк прокомментировал протесты в россии
Россияне не понимают, в какой стране живут. Чтобы понять масштаб проблемы, они должны почувствовать, как против них работает российская репрессивная машина.
Из-за осознания несправедливости действий кремля у россиян будет шанс вернуться в цивилизованный мир. Об этом 24 канала рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
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"Возвращение к цивилизации"
Подоляк считает, что процесс возвращения к цивилизации россии не будет быстрым.
Если бы не было пассивных людей в россии – не было бы путина и его экспансии как таковой. А что касается россиян – определенное время должно пройти, чтобы они заплатили за это цену. Россияне должны быть репрессированы внутренней системой, они должны стоять на коленях,
– считает советник.
По его словам, народ в россии долгое время "рвал майки с надписями об "искандерах" и говорил, что собирается "опять дойти до Берлина".
"То есть они искренне поддерживали государство в его агрессивных намерениях. Для них это был "карнавал", в котором они участвовали. Они еще не готовы понять, что это уже не "карнавал". Только ВСУ и репрессивная машина россии должны довести их до ума". Россияне должны получить максимальные внутренние репрессии, когда их будут избивать, как на протестах", – добавил чиновник.
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По его мнению, осознание проблемы у россиян придет через нахождение в тюрьмах и издевательства.
"Это должно быть для того, чтобы они поняли, что такое современная россия. Они думали, что современная россия – это обнищание в Чебоксарах и поездки в Египет. Но нет, они должны получить ту россию, какой она есть. – тюрьма для всех", – указал Подоляк.
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Решение о мобилизации
По словам советника руководителя Офиса Президента, решение владимира путина о частичной мобилизации "повлекло в Украине только иронию".
Россияне говорили о "трех днях" и думали, что войну не увидят. А сегодня понятно, что они увидят ее в наиболее конкретном виде. Они заплатят и своим благополучием, и своей жизнью. Россияне должны понимать, что они пришли в другую страну: они варвары и оккупанты.
– объяснил он.
По его мнению, исторически воевать за себя и свою землю – это одно, а "резать людей в другой стране, потому что кому-то захотелось захватить" – это нонсенс.
"Нонсенс – это заявления, что анклав "днр" – это россия. В Украине рады, что россия своими жизнями заплатит в полном объеме за свою войну и поймет, как жить в заклейменной стране", – резюмировал Подоляк.
В россии объявили частичную мобилизацию: что известно
- 21 сентября, глава кремля владимир путин подписал указ о частичной мобилизации в россии. По нему кремль планирует мобилизовать до 300 тысяч человек.
- Всех заинтриговал 7 секретный пункт. Спикер диктатора дмитрий песков дал понять, что он касается количества мобилизованных.
- Перед этим, 20 сентября, боевики квазиобразований на Донбассе и гауляйтеры временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей объявили о проведении псевдореферендумов за "вхождение" в россию. Приспешники россиян настолько спешат, что назначили "референдумы" на 23 – 27 сентября.
- В то же время российская госдума внесла поправки в Уголовный кодекс о преступлениях во время мобилизации и военного положения.
- После объявления решения о мобилизации в ряде российских городов прошли немногочисленные акции протеста: митингующих задержали, остальных – разогнали. Прокуратура действует на опережение и угрожает митингующим заключенным до 15 лет.
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