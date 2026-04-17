Сил не хватает: Андрющенко предположил, где Россия будет брать резервы для нового наступления

По данным ГУР, Россия привлекает стратегический резерв и собирается нарастить свою группировку на еще 20 тысяч человек, чтобы захватить весь Донбасс до сентября 2026 года. Но есть вопрос, как именно оккупанты соберут эти войска.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что они смогут из разных источников собрать и перебросить еще 20 тысяч личного состава. Но очевидно, что они не смогут просто взять и в один месяц набрать на контракты столько людей.

Какая ситуация в России с резервами?

По словам Андрющенко, россияне не смогут найти еще 20 тысяч человек без дополнительной мобилизации. Или же они будут забирать войска из других подразделений. Речь идет о частях на Ближнем Востоке, приграничья или войска в Арктике.

Уже сейчас на территории Донецкой области активно перебрасывают войска. Однако оно вполне соответствует тем графикам, что у оккупантов были и раньше. Где-то к середине недели плановое пополнение замедлится.

Мы видим, что у россиян реально пошли проблемы с личным составом. Не знаю, при каких условиях они возьмут еще 20 тысяч. Им бы свои стандартные 30 – 35, которые они собирают за месяц, не растерять. Судя по тому, что их потери растут, маловероятно, что они смогут реализовать эти планы,

– отметил Андрющенко.

Несмотря на это, пока речь не идет о том, что Россия готова пойти на переговоры. Однако там все чаще говорят об острых экономических проблемах. И это может натолкнуть диктатора Путина пойти на по крайней мере определенную паузу в войне.

