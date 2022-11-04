Что Путину дала мобилизация в России: Гудков назвал плюсы и минусы

В России на словах завершили так называемую "частичную мобилизацию", но никакого указа не издали. Очевидно, что потом оккупанты смогут набирать новые волны "пушечного мяса".

Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. По его словам, диктатор Владимир Путин пытается максимально затянуть войну, чтобы хоть как-то спасти собственную власть и жизнь.

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Какие минусы и плюсы мобилизации в России

Как отмечает Гудков, сама Россия получила множество минусов от мобилизации. В первую очередь оттуда выехало огромное количество населения. В другие страны направилось около 1 миллиона 200 тысяч квалифицированных работников. Такое количество людей заменить сложно.

С другой стороны, Путин получил дополнительное количество "пушечного мяса", которое будет транжирить на затягивание войны. "Мобиков", скорее всего, будут бросать на линию фронта, чтобы затыкать "дыры".

Ранее Гудков считал, что Украина сможет победить Россию уже к началу лета будущего года. Теперь с таким количеством мобилизованных война может затянуться дольше.

Раньше я прогнозировал, что война закончится к лету – где-то апрель-май. Но этого количества "пушечного мяса" хватит еще на полгода, пока ВСУ не перемелят и их. Кажется, война к осени точно затянется. Грубо говоря, где-то еще год,

– считает Гудков.

По его мнению, Путин сознательно затягивает войну и надеется на чудо, которое поможет ему хоть как-то спасти ситуацию.

Гудков оценил минусы и плюсы мобилизации в России: смотрите видео

Мобилизация в России на словах закончилась, но на деле – нет