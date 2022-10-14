Генерал Наев объяснил, как мобилизация в России повлияет на ход боевых действий

С помощью мобилизации Россия восполняет потери, понесенные в Украине. Уже сейчас новые солдаты прибывают на территорию Донбасса и другие направления.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев. По его словам, затем мобилизация приведет к созданию новых военных формирований на территории России.

С помощью них военно-политическое руководство и военное командование оккупационных войск постараются осуществлять перегруппировку или даже повлиять на переформатирование их стратегической наступательной операции.

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Мобилизированные нуждаются в подготовке

Наев отметил, что в рамках мобилизации россияне могут образовать:

более 3 армейских корпусов,

4 дивизии,

10 организационных структур типа полк,

10 мотострелковых дивизий территориальных войск,

в 3 – 4 бригады территориальных войск.

То есть это, в принципе, такая мощная сила, но для ее подготовки необходимо время. Для того чтобы их вооружить, необходимо снять определенное количество вооружения и военной техники с длительного хранения, осуществить их перемещение, подготовку. Так же необходимо осуществить подготовку и мобилизованность,

– добавил генерал-лейтенант.

По его словам, на временно оккупированные территории, в первую очередь, присылают тот мобилизационный ресурс, который недавно был уволен, и тот, который требует наименьшего времени для подготовки.

"Но это не регулярные войска, у них был перерыв в прохождении военной службы, и они не такие уж и воины, как были до этого", – пояснил Наев.

Как мобилизация в России повлияет на войну

Командующий Объединенными силами ВСУ также рассказал, сможет ли российская мобилизация повлиять на контрнаступление ВСУ

"Все зависит от тех ресурсов, которые будут поставлять врагу РФ, и соответственно – тех ресурсов, которые будут поставлять нам наши западные партнеры, наши друзья. Соответственно, в этой борьбе ресурсов западное оружие и помощь более новейшая, она является высокоточным оружием", – добавил. генерал-лейтенант.

Он отметил, что то, что передают ВСУ, бойцы очень быстро овладевают и используются при ведении боевых действий.

"Если мы вовремя получаем необходимое нам количество вооружения и военной техники, то действительно преимущество будет на нашей стороне", – подытожил Наев.

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