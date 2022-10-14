Про це в ефірі національного телемарафону розповів командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. За його словами, потім мобілізація призведе до створення нових військових формувань на території Росії.

За допомогою них військово-політичне керівництво і військове командування окупаційних військ намагатимуться здійснювати перегрупування чи навіть вплинути на переформатування їхньої стратегічної наступальної операції.

До теми Підготовлений мобілізаційний ресурс Росії – до 2 мільйонів, загалом – понад 20 мільйонів, – Наєв

Мобілізовані потребують підготовки

Наєв зазначив, що в межах мобілізації росіяни можуть утворити:

понад 3 армійські корпуси,

4 дивізії,

10 організаційних структур типу полк,

10 мотострілецьких дивізій територіальних військ,

до 3 – 4 бригад територіальних військ.

Тобто це, в принципі, така потужна сила, але для її підготовки необхідний час. Для того, щоб їх озброїти, необхідно зняти певну кількість озброєння і військової техніки з тривалого зберігання, здійснити їхнє переміщення, підготовку. Так само необхідно здійснити підготовку і мобілізованих,

– додав генерал-лейтенант.

За його словами, на тимчасово окуповані території, в першу чергу, надсилають той мобілізаційний ресурс, який нещодавно був звільнений, і той, який потребує найменшого часу для підготовки.

"Але це не регулярні війська, вони мали перерву в проходженні військової служби, і вони не такі вже й воїни, як були до цього", – пояснив Наєв.

Як мобілізація в Росії вплине на війну

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ також розповів, чи зможе російська мобілізація вплинути на контрнаступ ЗСУ

"Все залежить від тих ресурсів, які буде постачати ворогові РФ, і відповідно – тих ресурсів, які будуть постачати нам наші західні партнери, наші друзі. Відповідно у цій боротьбі ресурсів західна зброя та допомога більш новітня, вона є високоточною зброєю", – додав генерал-лейтенант.

Він зауважив, що те, що передають ЗСУ, бійці дуже швидко опановують та використовують під час ведення бойових дій.

"Якщо ми вчасно отримуємо необхідну нам кількість озброєння і військової техніки, то дійсно перевага буде на нашому боці", – підсумував Наєв.

Зверніть увагу! Радник Офісу Президента Олексій Арестович повідомив, що в Україні вже воюють близько 10 тисяч мобілізованих російських солдатів. За його словами, Росія використовує їх на Херсонщині та Луганщині.

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