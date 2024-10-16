Схема очень проста: откуда Путин берет пополнение в российскую армию

Россия продолжает наполнять ряды своей армии контрактниками, которые готовы воевать в Украине за очень большие деньги. Однако у Владимира Путина есть и другие источники, благодаря которым он может обновлять свое войско.

Оккупанты также могут привлечь к войне в Украине северокорейских военных. В то же время российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко сказал 24 Каналу, что у России еще не исчерпались возможности увеличить численность армии собственными силами.

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Особых проблем не будет

Прежде всего Путину удается решать эту проблему, поднимая сумму выплат контрактникам. Сейчас она достигла размера 3 миллиона рублей, и дальше будет ее увеличение.

Еще один источник пополнения личного состава – зэки. Не случайно, в России принимаются законы, которые позволяют забирать людей не только из колоний, но и из следственных изоляторов.

Схема очень простая. Против человека возбуждают фейковое дело и сразу предлагают ему избежать суда и следствия, подписав контракт на службу в армии,

– подчеркнул журналист.

Эта схема, по его словам, не имеет исчерпания ресурсов, потому что можно почти против любого мужчины соответствующего возраста возбудить уголовное дело. А потом ему делают предложение, от которого невозможно отказаться.

Также Путин может использовать срочников. Их в соответствии с законодательством нельзя отправлять на фронт. Однако есть случаи, когда срочники, оказавшись в армии, выясняют, что они, оказывается, когда-то подписали контракт.

На самом деле, по его мнению, в российской армии с человеком можно сделать все что угодно. А заставить его подписать контракт или поставить перед фактом, что он уже его подписал, дело техники.

В то же время срочники – это большой ресурс – более 130 тысяч человек. Поэтому у Путина особых проблем с пополнением войска не будет,

– отметил Игорь Яковенко.

К слову, ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий считает, что в России постепенно уменьшается количество желающих воевать в Украине даже за очень большие деньги.

Поэтому у Кремля остается два варианта: попробовать бросить на фронт 18 – 20-летних срочников или объявить следующую волну принудительной мобилизации.