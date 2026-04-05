Готовят взводы подростков: Андрющенко ответил, как Россия собирается пополнять войско
- Потери России на войне против Украины продолжают расти. В марте враг потерял более 35 тысяч оккупантов.
- Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал, как Россия пытается пополнять войско.
Потери России на фронте продолжают расти. В марте Силы обороны Украины уничтожили более 35 тысяч оккупантов. Хотя потери могут быть еще больше.
Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что уничтожение каждого из этих оккупантов зафиксировано на видео. Но есть и случаи, когда врага уничтожают, но фото или видеоподтверждения нет.
Как Россия пытается пополнять потери?
По словам Андрющенко, можно говорить о еще 10 – 15% потерь врага, которые не попали на видео. Буквально недавно, к примеру, был успешный удар по полигону в Бердянске. Согласно источникам, там удалось уничтожить 90 оккупантов. Но это не попало в сводку, ведь фото или видео подтверждений нет. Однако люди, проживающих на оккупированных территориях, подтвердили эту цифру.
Россия пытается набирать людей через контракты. Они заманивают население на войну с помощью значительных единовременных выплат. Также уже есть случаи, когда местные власти обязывают предприятия заставлять людей подписывать контракты.
Уже была информация, что враг агитирует студентов также подписывать контракты. Они также работают и с подростками.
Это может прозвучать странно. Но фактически они готовятся к мобилизации детей. Там сейчас активно работают с подростками 16 – 17 лет. Отбирают тех, кто точно не пойдет в ВУЗ, и плодотворно с ними работают. Всякие юнармии готовят взводы подростков,
– отметил Андрющенко.
Потери России на войне
- По состоянию на 5 апреля Россия потеряла 1 миллион 303 тысячи личного состава. Также наши защитники уничтожили 11839 танков, 24350 боевых бронированных машин, 39439 артиллерийских систем и т.д.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что потери России выросли до рекордных показателей с начала войны. В марте удалось ликвидировать или тяжело ранить 33988 российских оккупантов с помощью дронов. Еще 1363 выбили с помощью артиллерии и другого оружия.
- Операторы 129 бригады ВСУ уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Сонцепёк". Произошло это на Харьковщине.