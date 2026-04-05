Готовят взводы подростков: Андрющенко ответил, как Россия собирается пополнять войско

Потери России на фронте продолжают расти. В марте Силы обороны Украины уничтожили более 35 тысяч оккупантов. Хотя потери могут быть еще больше.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что уничтожение каждого из этих оккупантов зафиксировано на видео. Но есть и случаи, когда врага уничтожают, но фото или видеоподтверждения нет.

Как Россия пытается пополнять потери?

По словам Андрющенко, можно говорить о еще 10 – 15% потерь врага, которые не попали на видео. Буквально недавно, к примеру, был успешный удар по полигону в Бердянске. Согласно источникам, там удалось уничтожить 90 оккупантов. Но это не попало в сводку, ведь фото или видео подтверждений нет. Однако люди, проживающих на оккупированных территориях, подтвердили эту цифру.

Россия пытается набирать людей через контракты. Они заманивают население на войну с помощью значительных единовременных выплат. Также уже есть случаи, когда местные власти обязывают предприятия заставлять людей подписывать контракты.

Уже была информация, что враг агитирует студентов также подписывать контракты. Они также работают и с подростками.

Это может прозвучать странно. Но фактически они готовятся к мобилизации детей. Там сейчас активно работают с подростками 16 – 17 лет. Отбирают тех, кто точно не пойдет в ВУЗ, и плодотворно с ними работают. Всякие юнармии готовят взводы подростков,

– отметил Андрющенко.

