Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, заметив, что в "правовое поле" россияне внесли 5 украинских областей. Соответственно таков план России – выйти на административные границы этих регионов.

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Как Путин хочет набрать людей в армию

Искать других вариантов продвижения оккупантов не стоит. Они не готовятся к наступлению на Киев, Харьков или Львов, а хотят захватить то, что предусмотрели в своих документах. Для любых других действий противник не имеет военного потенциала. Единственное направление, где враг может хоть как-то двигаться – это Восточное.

Наступательный потенциал, который у них был зимой 2024 года, уже заканчивается. А для того, чтобы привести в строй достаточное количество бойцов нужны люди. Вопрос в том, каким механизмом это можно сделать. Их есть несколько, но вряд ли это будет принудительная мобилизация,

– отметил Роман Свитан.

Дело в том, что Россия уже пыталась сделать это в 2022 году, но ничего хорошего не получилось. Мобилизованных привлекали только как живую силу для штурмов и никакой пользы от них не было. Сейчас принудительная мобилизация – это последний из вариантов.

Вероятнее всего 300 тысяч – это общее количество российских вооруженных сил, которое будут пытаться поставить в строй. Весной они будут набирать 150 тысяч на замену демобилизованных. Ведь был приказ Путина о призыве на весеннюю срочную службу, но на самом деле это ротация,

– подчеркнул полковник ВСУ в запасе.

Кроме этого, у россиян действует система рекрутинга, где за сутки могут набрать примерно 1000 бойцов. Если считать до лета, то также наберется 150 тысяч. Но надо помнить, что с такой же скоростью россияне несут потери на линии фронта. Поэтому в этом смысле сохраняется баланс.

"Только "замораживание" боевых действий даст им возможность накопить человеческий ресурс. А из него потом будут пытаться сформировать военные подразделения. Других вариантов практически нет", – добавил Свитан.

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