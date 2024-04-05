Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що у "правове поле" росіяни внесли 5 українських областей. Відповідно таким є план Росії – вийти на адміністративні кордони цих регіонів.

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Як Путін хоче набрати людей у військо

Шукати інших варіантів просування окупантів не варто. Вони не готуються до наступу на Київ, Харків чи Львів, а хочуть захопити те, що передбачили у своїх документах. Для будь-яких інших дій противник немає військового потенціалу. Єдиний напрямок, де ворог може хоч якось рухатися – це Східний.

Наступальний потенціал, який у них був взимку 2024 року, вже закінчується. А для того, щоб привести у стрій достатню кількість бійців потрібні люди. Питання в тому, яким механізмом це можна зробити. Їх є декілька, але навряд чи це буде примусова мобілізація,

– зауважив Роман Світан.

Річ у тому, що Росія вже намагалася зробити це у 2022 році, але нічого доброго не вийшло. Мобілізованих залучали тільки як живу силу для штурмів і ніякої користі з них не було. Зараз примусова мобілізація – це останній з варіантів.

Найімовірніше 300 тисяч – це загальна кількість російських збройних сил, яку намагатимуться поставити у стрій. Весною вони набиратимуть 150 тисяч на заміну демобілізованих. Адже був наказ Путіна про призов на весняну строкову службу, але насправді це ротація,

– підкреслив полковник ЗСУ в запасі.

Крім цього, у росіян діє система рекрутингу, де за добу можуть набрати приблизно 1000 бійців. Якщо рахувати до літа, то також назбирається 150 тисяч. Але треба пам'ятати, що з такою самою швидкістю росіяни зазнають втрат на лінії фронту. Тому у цьому сенсі зберігається баланс.

"Тільки "заморожування" бойових дій дасть їм можливість накопичити людський ресурс. А з нього потім намагатимуться сформувати військові підрозділи. Інших варіантів практично немає", – додав Світан.

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