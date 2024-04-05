Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що у "правове поле" росіяни внесли 5 українських областей. Відповідно таким є план Росії – вийти на адміністративні кордони цих регіонів.
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Як Путін хоче набрати людей у військо
Шукати інших варіантів просування окупантів не варто. Вони не готуються до наступу на Київ, Харків чи Львів, а хочуть захопити те, що передбачили у своїх документах. Для будь-яких інших дій противник немає військового потенціалу. Єдиний напрямок, де ворог може хоч якось рухатися – це Східний.
Наступальний потенціал, який у них був взимку 2024 року, вже закінчується. А для того, щоб привести у стрій достатню кількість бійців потрібні люди. Питання в тому, яким механізмом це можна зробити. Їх є декілька, але навряд чи це буде примусова мобілізація,
– зауважив Роман Світан.
Річ у тому, що Росія вже намагалася зробити це у 2022 році, але нічого доброго не вийшло. Мобілізованих залучали тільки як живу силу для штурмів і ніякої користі з них не було. Зараз примусова мобілізація – це останній з варіантів.
Найімовірніше 300 тисяч – це загальна кількість російських збройних сил, яку намагатимуться поставити у стрій. Весною вони набиратимуть 150 тисяч на заміну демобілізованих. Адже був наказ Путіна про призов на весняну строкову службу, але насправді це ротація,
– підкреслив полковник ЗСУ в запасі.
Крім цього, у росіян діє система рекрутингу, де за добу можуть набрати приблизно 1000 бійців. Якщо рахувати до літа, то також назбирається 150 тисяч. Але треба пам'ятати, що з такою самою швидкістю росіяни зазнають втрат на лінії фронту. Тому у цьому сенсі зберігається баланс.
"Тільки "заморожування" бойових дій дасть їм можливість накопичити людський ресурс. А з нього потім намагатимуться сформувати військові підрозділи. Інших варіантів практично немає", – додав Світан.
Часткова мобілізація в Росії: останні новини
- Володимир Зеленський заявив, що країна-агресорка готується до нової хвилі мобілізації. У її межах хочуть набрати до армії 300 тисяч бійців до 1 червня 2024 року. Очікувалося, що Путін ухвалить таке рішення після "виборів", а набір до російського війська стане не таким прихованим.
- Ворог може зібрати стільки людей завдяки мобілізації, строковикам, парамілітарним структурам. Однак постане питання, як забезпечити таку велику кількість військових. Цілком можливо, що станеться колапс у мобілізаційній системі, найперше це стосується навчальних центрів, які мають підготувати нових бійців.
- У ГУР повідомили, що Росія може формувати новий батальйон менше, ніж за місяць. Мовиться про піхотний підрозділ, який пройде індивідуальну підготовку, тренування та бойове злагодження. Для цього знадобиться лише 27 дні. Далі бійців відправлять на фронт.