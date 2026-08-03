"Ноу-хау от российского Минобороны": какими коварными методами Путин хочет провести мобилизацию

Владимир Путин может объявить о новой волне мобилизации сразу после выборов в Государственную Думу. У Кремля не так много вариантов для продолжения войны, ведь сейчас их военные действия зашли в тупик.

Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, отметив, что в течение июля 2026 года россиянам удалось захватить 36 квадратных метров украинской территории. Это произошло ценой огромных потерь.

К каким хитроумным способам прибегают в России?

Сегодня российская армия демонстрирует столь незначительный показатель, тогда как в декабре 2024 года оккупанты за сутки продвигались более чем на 50 квадратных метров, и остановить их было очень трудно. Чтобы изменить ситуацию, Украине пришлось начать Курскую операцию. Теперь россиянам также нужно что-то предпринять, чтобы укрепить свои международные позиции.

Ведь сейчас они требуют от американцев оказать давление на Украину, вспоминают о "духе Анкориджа", требуют, чтобы украинская армия без боя покинула территорию Донецкой и Луганской областей. Для всего этого нет никаких оснований.

Поэтому они однозначно готовятся. Мы видим "отключение" Telegram, интернета, чтобы нельзя было координировать протесты. Ведь во время предыдущей волны мобилизации в 2022–2023 годах Дагестан и кавказские республики начали сильно колебаться,

– подчеркнул Дмитрий Жмайло.

К тому же проведение выборов – это всегда политическая турбулентность, даже если само голосование заранее сфальсифицировано. Понимая все это, в России уже ищут возможности, чтобы как-то усилить армию. Известно, что оказывают давление на выпускников университетов. Даже существует план: пока 10–20 студентов-выпускников не подпишут контракты, им не выдадут дипломы.

"Также сейчас активно зачисляют в ряды российской армии преступников, осужденных на условные сроки. А последнее "ноу-хау" от Минобороны заключается в том, что гражданские россияне, которые приведут "добровольцев", могут получить примерно 1000–1300 долларов", – добавил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Как в России готовятся к объявлению мобилизации: смотрите видео

Почему мобилизация может выйти из-под контроля?

Конечно, Кремль будет искать выход из ситуации. Уже давно говорят о так называемом боевом армейском резерве. Якобы он состоит из тех, кто проходил военную службу. Также сами подразделения будут пытаться заманивать людей, мотивировать их подписывать контракты.

Но скрыть такой большой факт мобилизации вряд ли удастся. Число призывников будет зависеть от того, что у них будет после выборов в Государственную думу. То есть, какими будут условия, будут ли протестные настроения, ведь даже официальные социологи после наших ударов фиксировали падение рейтингов Путина и в целом российской власти,

– отметил Дмитрий Жмайло.

Поэтому в Кремле однозначно будут следить за настроениями, потому что прекрасно понимают угрозы для себя. Ведь в один момент весь процесс мобилизации большой массы людей, которым они не собираются давать никакую военную подготовку, – может просто выйти из-под контроля.