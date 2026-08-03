Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, зауваживши, що упродовж липня 2026 року росіянам вдалося захопити 36 квадратних метрів української території. Це відбулося коштом величезних втрат.

До яких хитрих способів вдаються у Росії?

Сьогодні такий незначний показник демонструє російська армія, тоді як у грудні 2024 року окупанти за добу проходили понад 50 квадратних метрів і зупинити їх було дуже важко. Для того, щоб змінити ситуацію Україні довелося почати Курську операцію. Тепер росіянам також потрібно щось зробити, аби посилити свої міжнародні позиції.

Адже зараз вони вимагають від американців тиснути на Україну, згадують про "дух Анкориджа", вимагають, щоб українська армія без бою залишила територію Донеччини й Луганщини. Для всього цього немає жодних підстав.

Тому вони однозначно готуються. Ми бачимо "відключення" Telegram, інтернету, щоб не можна було координувати протести. Адже під час попередньої хвилі мобілізації у 2022 – 2023 роках Дагестан й Кавказькі республіки почало сильно хитати,

– підкреслив Дмитро Жмайло.

До того ж проведення виборів – це завжди політична турбулентність, навіть якщо саме голосування є заздалегідь сфальсифіковане. Розуміючи все це, у Росії вже шукають можливості, щоб якось посилити армію. Відомо, що тиснуть на випускників університетів. Навіть стоїть план, що поки 10 – 20 студентів-випускників не підпишуть контракти, то їм не видадуть дипломи.

"Так само зараз активно ставлять до лав російського війська злочинців, які засуджені на умовні терміни. А останнє ноу-хау від Міноборони полягає в тому, що цивільні росіяни, які приведуть "добровольців", можуть отримати приблизно в 1000 – 1300 доларів", – додав виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.

Як у Росії готуються до оголошення мобілізації: дивіться відео

Чому мобілізація може вийти з-під контролю?

Звісно, Кремль шукатиме вихід з ситуації. Уже давно говорять про так званий бойовий армійський резерв. Нібито він складається із тих, хто проходив військову службу. Також самі підрозділи намагатимуться заманювати людей, мотивуватимуть їх підписувати контракти.

Але приховати такий великий факт мобілізації навряд чи вийде. Кількість набраних корелюватимуть із тим, що вони матимуть після виборів до Державної думи. Тобто, які будуть умови, чи будуть протестні настрої, адже навіть офіційні соціологи після наших ударів фіксували падіння рейтингів Путіна і загалом російської влади,

– зауважив Дмитро Жмайло.

Тож у Кремлі однозначно стежитимуть за настроями, бо прекрасно розуміють загрози для себе. Адже в один момент увесь процес мобілізації великої маси людей, яким вони не збираються давати ніяку військову підготовку, – може просто вийти з-під контролю.