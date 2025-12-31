России это не под силу: военный эксперт отметил, какой план Кремля провалился в этом году

Александр Сырский рассказал о серьезных проблемах в российской армии. Для врага становится все сложнее наращивать ресурсы, в частности человеческие.

Главнокомандующий ВСУ заявил, что Россия планировала в 2025 году сформировать 14 новых дивизий, но смог сделать только 7. Как объяснил 24 Каналу глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, такие цифры лучше всего иллюстрируют состояние российского войска на конец года.

С какой серьезной проблемой столкнулся Кремль?

Оккупационная группировка в размере 710 тысяч человек – это то, чем оперирует враг. Не секрет, что Кремль хотел увеличить эту цифру до миллиона. Но сейчас мы видим, что мобилизационный план на 2026 год почти не отличается от нынешнего.

Если мы говорим, что из 14 новых дивизий создали лишь 50%, то становится очевидно, что мобилизационный план должны были увеличить минимум вдвое. Ведь наши возможности также растут, появляется новое оружие, дроны.

Поэтому если идти по математическим подсчетам, то в 2026 году мобилизационный план России должен был быть не 410, а 820 тысяч бойцов. Но оказывается, что их рекрутинговая инфраструктура, которая должна сообщить, оплатить, обучить и поставить в строй людей – не может справиться с большим количеством солдат,

– подчеркнул Сергей Кузан.

Однажды россияне это сделали еще в 2022 году. Тогда российская государственная машина едва не надорвалась. Сейчас они не превышают цифру 400 тысяч. Поэтому все разговоры о якобы бесконечном ресурсе у россиян – не являются правдивыми.

Теоретически людей в России действительно больше, но эффективность рекрутинговой или мобилизационной системы государства определяется не этим. А возможностью привлечь новых бойцов, обучить их и привести в строй. Оказывается в России на это не способны.

Более того, неукомплектованным остается даже Ленинградский военный округ, что на севере. Его создавали для того, чтобы угрожать северному флангу НАТО. Резервы перебрасывают на войну, а для пополнения округов людей нет.

Как проходит мобилизация в России?