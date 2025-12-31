Головнокомандувач ЗСУ заявив, що Росія планувала у 2025 році сформувати 14 нових дивізій, але зміг зробити тільки 7. Як пояснив 24 Каналу голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, такі цифри найкраще ілюструють стан російського війська на кінець року.

Читайте також Кілька викликів: військовий оглядач назвав критичні проблеми російської армії

З якою серйозною проблемою зіткнувся Кремль?

Окупаційне угруповання у розміру 710 тисяч осіб – це те, чим оперує ворог. Не секрет, що Кремль хотів збільшити цю цифру до мільйона. Але зараз ми бачимо, що мобілізаційний план на 2026 рік майже не відрізняється від цьогорічного.

Якщо ми говоримо, що з 14 нових дивізій створили лише 50%, то стає очевидно, що мобілізаційний план мали збільшити щонайменше вдвічі. Адже наші спроможності також ростуть, з'являється нова зброя, дрони.

Тож якщо йти за математичними підрахунками, то у 2026 році мобілізаційний план Росії мав бути не 410, а 820 тисяч бійців. Але виявляється, що їхня рекрутингова інфраструктура, яка має повідомити, оплатити, навчити й поставити в стрій людей – не може впоратись з більшою кількістю солдатів,

– підкреслив Сергій Кузан.

Одного разу росіяни це зробили ще у 2022 році. Тоді російська державна машина ледь не надірвалася. Зараз вони не перевищують цифру 400 тисяч. Тому всі розмови про нібито нескінченний ресурс у росіян – не є правдивими.

Теоретично людей у Росії справді більше, але ефективність рекрутингової чи мобілізаційної системи держави визначається не цим. А можливістю залучити нових бійців, навчити їх та привести у стрій. Виявляється у Росії на це не здатні.

Ба більше, неукомплектованим залишається навіть Ленінградський воєнний округ, що на півночі. Його створювали для того, щоб загрожувати північному флангу НАТО. Резерви перекидають на війну, а для поповнення округів людей немає.

Як проходить мобілізація у Росії?