Настоящее стадо: почему российские "мобики" без раздумий идут на убой в армию

Часть россиян, которым пропаганда промыла не все мозги, пытается избежать встречи с Вооруженными Силами Украины. Однако большинство, как стадо, идут "защищать" свою родину.

Неизвестно от какой угрозы оккупанты пытаются вроде бы защитить свое государство. Об этом 24 каналу сказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

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У России нет идеологии войны

По его мнению, у россиян нет идеологии войны. Так, они начинали войну из "благородных" целей – денацификации, демилитаризации и мифической угрозы со стороны НАТО, а сейчас уже воюют, чтобы не было ЛГБТ-сообщества.

Вы ведь говорили, что НАТО – угроза России, а теперь вам грозит ЛГБТ-сообщество? Они каждый раз что-то новое придумывают и у россиян уже просто "каша",

– отметил Ступак.

Российская пропаганда 22 года работала над тем, чтобы вбить в головы граждан страны-агрессора, мол, "можем повторить". Россияне привыкли, что убивать людей – это "нормальная история".

"Вот пришло время, нужно идти убивать и они такие "ну ладно, пойдем убивать". Им просто кажется, что это будет как в кино", – рассказал эксперт.

Полный стрим с Иваном Ступаком: смотрите видео

России наплевать, что будет с мобилизованными

России кажется, что до ядерного оружия "мобики" смогут переломить ситуацию. Российское командование чихало на их условия жизни,

– заметил Ступак.

Страна-агрессор пытается выиграть войну количеством, поэтому ее главная цель собрать как можно больше "мотивированных" людей. Но все больше ни о какой мотивации там не говорится, разве что есть мобилизованные с абсолютно промытыми российской пропагандой мозгами.

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