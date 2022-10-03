Настоящее стадо: почему российские "мобики" без раздумий идут на убой в армию
Часть россиян, которым пропаганда промыла не все мозги, пытается избежать встречи с Вооруженными Силами Украины. Однако большинство, как стадо, идут "защищать" свою родину.
Неизвестно от какой угрозы оккупанты пытаются вроде бы защитить свое государство. Об этом 24 каналу сказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.
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У России нет идеологии войны
По его мнению, у россиян нет идеологии войны. Так, они начинали войну из "благородных" целей – денацификации, демилитаризации и мифической угрозы со стороны НАТО, а сейчас уже воюют, чтобы не было ЛГБТ-сообщества.
Вы ведь говорили, что НАТО – угроза России, а теперь вам грозит ЛГБТ-сообщество? Они каждый раз что-то новое придумывают и у россиян уже просто "каша",
– отметил Ступак.
Российская пропаганда 22 года работала над тем, чтобы вбить в головы граждан страны-агрессора, мол, "можем повторить". Россияне привыкли, что убивать людей – это "нормальная история".
"Вот пришло время, нужно идти убивать и они такие "ну ладно, пойдем убивать". Им просто кажется, что это будет как в кино", – рассказал эксперт.
Полный стрим с Иваном Ступаком: смотрите видео
России наплевать, что будет с мобилизованными
России кажется, что до ядерного оружия "мобики" смогут переломить ситуацию. Российское командование чихало на их условия жизни,
– заметил Ступак.
Страна-агрессор пытается выиграть войну количеством, поэтому ее главная цель собрать как можно больше "мотивированных" людей. Но все больше ни о какой мотивации там не говорится, разве что есть мобилизованные с абсолютно промытыми российской пропагандой мозгами.
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Мобилизация в России: последние новости
- Россия стремится мобилизовать на войну как можно больше людей, поэтому досрочно выпускает курсантов из академий. Страна-агрессор планирует в ближайшее время отправить их на фронт.
- Так называемая частичная мобилизация в России продолжается, однако очень часто "мобики" не доживают до отправки в зоны боевых действий. В местах мобилизационных сборов постоянно происходят пьянки и драки, которые порой перерастают в убийства.
- Российское "пушечное мясо" уже появилось и на левом, и на правом берегу Херсона. Их настолько много, что они негде разместиться. Преимущественно это мобилизованные люди из временно оккупированного Крыма, которые почти не отличаются от россиян.