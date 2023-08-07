Начало конца Путина: при каком условии от России отделятся по меньшей мере два региона

Полное отсутствие демократии и свободы слова, заезженные кремлевские методички поражают. На днях в одном из интервью Дмитрий Песков заявил, что на следующих президентских выборах в России Владимир Путин получит поддержку более 90% избирателей.

Безусловно, Путин может нарисовать любое число на выборах даже более 100%, но от настоящих проблем в России его это не спасет. Такое мнение 24 Каналу выразил блоггер, политолог Сергей Запорожский.

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Проблема состоит в том, что россияне как огня боятся мобилизации. Этим обусловлены и введение более жестких законов к уклонистам и увеличение призывного возраста. Хоть россияне и пытаются посмеиваться над украинской мобилизацией, но реальная ситуация в том, что в России возникла безумная паника еще во время первой волны.

С россиянами не церемонились, а буквально хватали и тянули на фронт с минимальной подготовкой или без той.

Конец режима не за горами

Политолог уверен, что новая волна мобилизации в России может стать началом конца путинского режима.

Потому что, как минимум, несколько регионов скажут: "Владимир Владимирович, иди подальше",

– считает Запорожский.

В частности, речь идет о Кыргызстане и Чечне, которые точно не будут участвовать в мобилизации, а другие регионы посмотрят и скажут: "А почему им это можно, а нам нельзя?!".

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