Генерал армии, бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж сообщил 24 Каналу, что Владимир Путин уже фактически ввел непрерывную мобилизацию. Однако даже этого может оказаться недостаточно для компенсации потерь российской армии.

Почему Кремль будет вынужден усиливать мобилизацию

Маломуж отметил, что именно удары по большим скоплениям личного состава значительно снижают наступательный потенциал российской армии и затрудняют ей проведение новых операций.

Уничтожая большие группировки на подступах к фронту, мы существенно снижаем активность противника. Это гораздо эффективнее, чем сражаться уже с небольшими штурмовыми группами непосредственно на передовой,

– сказал он.

Указ о мобилизации, подписанный Путиным, фактически действует бессрочно. В России уже не идет речь о традиционных весенних или осенних призывах – пополнение армии продолжается в течение всего года.

Важно! Росгвардия внесла изменения во внутренние регламенты гражданской обороны, чтобы реагировать на внутренние вызовы во время возможного призыва или военного положения. В Центре противодействия дезинформации считают, что Кремль таким образом заранее готовит силовые структуры к подавлению бунтов населения .

Кремль устанавливает конкретные мобилизационные квоты для отдельных регионов и национальных республик, что сильнее всего ударяет именно по представителям коренных народов России.

Николай Маломуж считает, что Кремль уже готовит резервы для затяжной войны. В России активно проверяют воинский учет, уточняют специальности резервистов и определяют, в какие подразделения их можно быстро направить.

Генерал армии о мобилизации в России: видео

Однако все больше россиян не хотят участвовать в войне, и основной причиной этого является страх погибнуть.

У Путина не будет другого выхода. Ему придется проводить еще более масштабную мобилизацию, чтобы компенсировать потери армии,

– подчеркнул генерал армии.

Он добавил, что ускорить истощение российской военной машины могут дальнейшие удары по резервам, логистике, нефтеперерабатывающим заводам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса, а также ужесточение международных санкций. Именно сочетание военного и экономического давления способно создать предпосылки для внутренней дестабилизации в России.