Генерал армії, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що Володимир Путін уже фактично запровадив безперервну мобілізацію. Однак навіть цього може виявитися недостатньо для компенсації втрат російської армії.

Чому Кремль буде змушений посилювати мобілізацію

Маломуж зазначив, що саме удари по великих скупченнях особового складу значно знижують наступальний потенціал російської армії та ускладнюють їй проведення нових операцій.

Знищуючи великі угруповання на підходах до фронту, ми суттєво знижуємо активність ворога. Це набагато ефективніше, ніж боротися вже з малими штурмовими групами безпосередньо на передовій,

– сказав він.

Указ про мобілізацію, який підписав Путін, фактично діє безстроково. У Росії вже не йдеться про традиційні весняні чи осінні призови – поповнення армії триває протягом усього року.

Важливо! Росгвардія внесла зміни до внутрішніх регламентів цивільної оборони, щоб реагувати на внутрішні виклики під час можливого призову чи воєнного стану. У Центрі протидії дезінформації вважають, що Кремль у такий спосіб заздалегідь готує силові структури до придушення бунтів населення.

Кремль встановлює конкретні мобілізаційні квоти для окремих регіонів і національних республік, що найбільше вдаряє саме по представниках корінних народів Росії.

Микола Маломуж вважає, що Кремль уже готує резерви для затяжної війни. У Росії активно перевіряють військовий облік, уточнюють спеціальності резервістів і визначають, до яких підрозділів їх можуть швидко направити.

Генерал армії про мобілізацію у Росії: відео

Проте дедалі більше росіян не хочуть брати участь у війні, а основною причиною цього є страх загинути.

Путін не матиме іншого виходу. Йому доведеться проводити ще масштабнішу мобілізацію, щоб компенсувати втрати армії,

– наголосив генерал армії.

Він додав, що прискорити виснаження російської військової машини можуть подальші удари по резервах, логістиці, нафтопереробних заводах та підприємствах оборонно-промислового комплексу, а також посилення міжнародних санкцій. Саме поєднання військового й економічного тиску здатне створити передумови для внутрішньої дестабілізації в Росії.