Под Москвой контрактники напали на мобилизованных из-за экипировки и телефонов: началась драка

В подмосковной воинской части контрактники захотели забрать у мобилизованных часть экипировки и телефоны. Не удалось – мобилизованные просто избили опытных солдат.

Инцидент произошел в военной части в Алабино, куда свозят подпавших под мобилизацию мужчин. Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

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На этот раз дедовщина в российской армии пошла не по плану

Новоприбывших в военной части в Алабино контрактники решили встретить традиционно для российской армии – дедовщиной. Так, военнослужащие, прикрепленные к части, потребовали у мобилизованных их одежду и мобильные телефоны.

Прибывшие решили просто отдубасить "дедов". Произошла массовая драка. Российские телеграм-каналы пишут, что избитыми оказались около 20 "дедов".

Ситуация реально вышла из-под контроля: избитые спаслись только закрывшись в одном из помещений части,

– говорится в сообщении.

Контрактники вызвали полицию

Изолировавшись от новоприбывших в отдельном помещении, "старики" вызвали полицию. Сначала в Алабино приехала военная полиция, а затем и сотрудники МВД. Только после этого российским военнослужащим удалось договориться. В итоге, заявления в полицию никто не написал.

Кстати, российские солдаты остались без теплой зимней формы. Куда и при каких обстоятельствах исчезла одежда, не знают даже местные депутаты. Забайкальский депутат Госдумы Андрей Гурулев "причитает и разводит руками". Он заявил, что 1,5 миллиона комплектов зимней формы для оккупантов "куда-то испарилось".

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