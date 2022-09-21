Мышеловка захлопнулась, – Фейгин о том, почему не получится избежать мобилизации и сбежать из россии

После объявления в россии частичной мобилизации не все граждане смогут покинуть страну. По этой причине кремль столкнется с нарастающим напряжением в обществе.

В кремле не придумают ничего лучше, чем просто закрыть границы для всех совершеннолетних мужчин. Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин.

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Фейгин убежден, что сегодня россиянам бежать из россии будет "проблематично".

Мышеловка захлопнулась. Как вариант – можно по стране "рассосаться", поскольку россия страна большая, можно где-то спрятаться. Но это тоже "до поры, до времени". Именно эта безнадежность проявляется в том, что в такой "ловушке" невозможно отсидеться и переждать. Какое-то непродолжительное время да, но что потом? Поэтому напряжение неизбежно – оно будет расти,

– считает оппозиционер.

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Правозащитник считает, что российское руководство полностью закроет границы для своих граждан.

Если кто-то в россии думает, что границу закроют только для категорий, которые попадают под мобилизацию – это не так. Закроют для всех. Они не могут закрывать выборочно: если закроют, то закроют для всех совершеннолетних парней от 16 до 60 лет. Мне так кажется, – объяснил Фейгин.

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По его словам, многие россияне пытаются уехать за границу, но не все смогут это сделать.

"Ну, сколько сегодня таких? В лихорадочном порядке выедут 300 тысяч? Это нереально, поскольку этого не пропустит ни один эшелон самолетов – ни в Турцию, ни в Казахстан. Тем более, что вся западная граница перекрыта – ты туда никуда не поедешь. Везде самолеты не летают и визы не дают", – резюмировал Фейгин.

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