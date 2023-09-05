России нельзя объявлять мобилизацию, – Жирнов объяснил, какой выход нашел Кремль

Накануне Дмитрий Медведев сообщил, что с 1 января в войска России приняли на контракт около 280 тысяч человек. Останавливаться на этом не планируют, но и вводить общую мобилизацию тоже. Путин нашел другой способ призыва.

Россия не отказывается мобилизовывать людей из отдаленных регионов, ведь это безопаснее. Подробно о том, как это влияет на Россию, 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

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Они поняли, что им действительно нельзяобъявлять мобилизацию, потому что у них президентские выборы в следующем году, и мобилизация – это огромный политический инструмент, который будет работать против Путина. Поэтому они поняли, что единственным способом остается покупка наемной силы, то есть наемники,

– отметил Сергей Жирнов.

Потенциал в России есть

В России достаточно много людей, живущих в нищих регионах и едва сводящих концы с концами. Есть люди безработные, кроме того, в России достаточно много иностранных рабочих, приехавших туда из Средней Азии, из центральноазиатских стран на заработки. Для облегчения своей ситуации они выработали российские паспорта.

Однако поэтому они становятся контингентом, которым очень легко манипулировать, потому что они не коренные россияне.

"Их исчезновение, их убийство на фронте не породит никаких социальных проблем внутри России. Это там, где-то в Средней и Центральной Азии, в Туркменистане, Кыргызстане, Таджикистане, Казахстане и Узбекистане где-то может выстрелить, но это не касается непосредственно России", – подчеркнул Жирнов.

Потому потенциал у Путина в этом смысле есть. Не стоит забывать и о количестве россиян, до сих пор ходящих в туалет на улице. Так что им безразлично, как заработать денег, даже если это убийство украинцев на войне. В конце концов, Россия имеет огромный потенциальный резерв, и даже миллион человек они смогут мобилизовать.

Следует также заметить, что россияне часто сталкиваются с проблемами со здоровьем, что, в свою очередь, такая же проблема даже просто для призыва в армию.

Россия – это умирающая страна, которая вымирает достаточно сильно. В ней очень большие демографические проблемы, проблемы со здоровьем граждан. И если бы соблюдали все медицинские нормы, то там вообще некого в армию брать, потому что они все какие-то больные, то с хроническими отклонениями, то наркоманы,

– заметил экс-сотрудник КГБ.

Однако мобилизационный потенциал у России все же есть. Поэтому не стоит надеяться на то, что эта мобилизация, сорвется или породит какой-то социальный взрыв внутри России.

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Как влияет на Россию мобилизация из глубинок

К теме можно привести интересную статистику фонда "Свободная Бурятия". Они проанализировали сколько умерших на войне разных регионов России. По подсчетам, самые большие потери среди отправившихся на войну из российских регионов: в Туве и Бурятии – это 55 умерших солдат на 100 тысяч населения. А вот меньше всего – в Москве, там даже не один россиянин на 100 тысяч населения.

Это напрягает атмосферу между разными регионами, но пока не радикально. Те, кто занимаются мобилизацией, понимают, какое население в Бурятии или Туве. Это десятки, сотни тысяч людей, даже иногда до миллиона этого населения не доходит. А у России 140 миллионов. И это все так далеко от Москвы,

– подчеркнул Жирнов.

То есть эти люди так разбросаны по селам, российским глубинкам, что, в конце концов, там даже некому будет выходить на митинги. Это абсолютно сознательное решение, потому что все понимают, что в Москве и Санкт-Петербурге у людей есть Интернет, они могут собраться и выйти на улицы. Даже если это будет малое количество людей (как показывает практика), их все равно увидят.

"А если 50 матерей выйдут в какой-то бурятской деревне, кто это увидит? Районная управа какая-то это увидит, и потом их быстренько заткнут. ОМОН работает, Росгвардия работает. В этом смысле эта политика очень продумана, и она, стоит сказать, эффективно работает пока что", – констатировал экс-разведчик.

Однако в среднесрочной и долгосрочной перспективе все это скапливается. И в один момент может очень громко прогреметь, ведь против Москвы еще из Советского Союза во всех регионах были недовольны, потому что все решалось в центре, деньги уходили туда же. А всюду за пределами – попрошайничество.

"И это действительно назревает, и когда-то грянет. Когда режим путинский начнет обваливаться, может развалиться Россия, так же как развалился Советский Союз. Никто не мог предположить, что Горбачев раз и проснется, когда подписали Беловежские соглашения, и вдруг поймет, что он не нет ни одного Советского Союза. То же может произойти и с Россией", – подытожил Жирнов.

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