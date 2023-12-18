Политолог Игорь Рейтерович рассказал 24 Каналу, что в настоящее время в России активно используют "план по добровольцам". На предприятия присылают соответствующие документы, и определенное количество людей заставляют подписывать контракты с вооруженными силами России.

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"Они нашли такой механизм, который позволяет им набирать по 20 тысяч человек в месяц, не называя это мобилизацией. Формально оно кажется нормальным, с соблюдением определенных процедур", – отметил Рейтерович.

Возможно, в России сохранят эту схему, несколько расширив ее. К примеру, будут брать не 20, а 30 тысяч человек.

Путин может обойтись без общей мобилизации

Уже много говорили о том, что после очередного переизбрания весной 2024 года российский президент может отважиться на тотальную мобилизацию. Однако в действительности он может избежать неприятного заявления.

Поэтому Путину необязательно делать какие-либо заявления. С другой стороны, руки у него будут окончательно развязаны. Если у него будет такая необходимость, он в принципе может это сделать,

– считает Рейтерович.

Такая необходимость может возникнуть, если протесты мобилизованных жен приобретут большой масштаб. С целью ротации остатков российских оккупантов в Украине Путин может прибегнуть к новой мобилизации.

Обратите внимание! Жены оккупантов организовали флешмоб – наклеили на автомобилях наклейки с надписью "Верните мужа, я Zа#балась". Но очень быстро к женщинам пришли силовики. В общем, первый их протест с начала полномасштабного вторжения России в Украину состоялся, вероятно, 7 ноября 2023 года.

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