Политолог Игорь Рейтерович рассказал 24 Каналу, что в настоящее время в России активно используют "план по добровольцам". На предприятия присылают соответствующие документы, и определенное количество людей заставляют подписывать контракты с вооруженными силами России.
Вашему вниманию 14 героев на 300 тысяч бойцов, и "больше не надо": Путин фантазирует, что мобилизации не будет
"Они нашли такой механизм, который позволяет им набирать по 20 тысяч человек в месяц, не называя это мобилизацией. Формально оно кажется нормальным, с соблюдением определенных процедур", – отметил Рейтерович.
Возможно, в России сохранят эту схему, несколько расширив ее. К примеру, будут брать не 20, а 30 тысяч человек.
Путин может обойтись без общей мобилизации
Уже много говорили о том, что после очередного переизбрания весной 2024 года российский президент может отважиться на тотальную мобилизацию. Однако в действительности он может избежать неприятного заявления.
Поэтому Путину необязательно делать какие-либо заявления. С другой стороны, руки у него будут окончательно развязаны. Если у него будет такая необходимость, он в принципе может это сделать,
– считает Рейтерович.
Такая необходимость может возникнуть, если протесты мобилизованных жен приобретут большой масштаб. С целью ротации остатков российских оккупантов в Украине Путин может прибегнуть к новой мобилизации.
Мобилизация в России: последние новости
- Враг вынужден постоянно набирать живую силу, ведь несет бешеные потери. Для этого, в частности, активно вербует мигрантов, а также призывает россиян сообщать о них в военкоматы.
- Кроме того, Кремль набирает живую силу на оккупированных территориях. Наихудшая ситуация в Донецкой и Луганской областях, на втором месте – Крым.
- Тем временем в российской армии все больше военнослужащих самовольно покидают части. Таких случаев тысячи, а доля задержанных не достигает 15%.