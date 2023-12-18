Політолог Ігор Рейтерович розповів 24 Каналу, що натепер у Росії активно використовують "план з добровольців". На підприємства надсилають відповідні документи, і певну кількість людей змушують підписувати контракти зі збройними силами Росії.

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"Вони знайшли такий механізм, який дозволяє їм набирати по 20 тисяч людей на місяць, не називаючи це мобілізацією. Формально воно видається нормальним, з дотриманням певних процедур", – зазначив Рейтерович.

Можливо, у Росії збережуть цю схему, дещо розширивши її. Наприклад, братимуть не 20, а 30 тисяч осіб.

Путін може обійтись без загальної мобілізації

Уже багато говорили про те, що після чергового переобрання навесні 2024 року російський президент може наважитись на тотальну мобілізацію. Однак насправді він може уникнути неприємної заяви.

Тому Путіну необов'язково робити якісь заяви. З іншого боку, руки в нього будуть остаточно розв'язані. Якщо в нього буде така потреба, він у принципі може це зробити,

– вважає Рейтерович.

Така потреба може виникнути, якщо протести дружин мобілізованих набудуть великого масштабу. З метою ротації залишків російських окупантів в Україні Путін таки може вдатись до нової мобілізації.

Зверніть увагу! Дружини окупантів організували флешмоб – наклеїли на автівках наліпки з написом "Vерните мужа, я Zа#балась". Але дуже швидко до жінок завітали силовики. Загалом перший їхній протест від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну відбувся, імовірно, 7 листопада 2023 року.

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