Мобилизация в России продолжает пробивать дно. Страна-оккупантка спешит набрать "пушечного мяса" и доходит до все более абсурдных ситуаций.

Новую эпическую историю опубликовали в сети, сообщает 24 канал . В Санкт-Петербурге пытались мобилизовать девушку-гражданку Израиля с инвалидностью.

Оккупанты продолжают вербовать зэков: в Генштабе рассказали о случае в Башкортостане

Женщина рассказала в соцсетях, что в ее дом доставили повестку ее дочери Авиталь. У девушки очень серьезные проблемы со зрением и пережила трансплантацию почки.

По словам матери Авиталь, представители комиссариата пытались ворваться в дом и требовали, чтобы им выдали "бойца" ростом 149 сантиметров. Между тем, этот "боец" – девушка, имеющая гражданство Израиля и счастливо там проживающая.

На кладбище Севастополя закопали более 30 тысяч военных

Россия спешно набирает новое "пушечное мясо", потому что количество потерь кафиров растет каждый день. По состоянию на 13 октября Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 63 800 кафиров .

Между тем, источники 24 канала в украинских спецслужбах сообщили, что на кладбище Севастополя закопали более 30 тысяч российских военных . Кроме того, уничтоженных захватчиков хоронят в белорусском Гомеле, Курске и Белгороде.

Заметьте – Excalibur одним выстрелом истребляет российскую технику: смотрите видео