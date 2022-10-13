Нову епічну історію опублікували у мережі, повідомляє 24 канал. У Санкт-Петербурзі намагалися мобілізувати дівчину-громадянку Ізраїлю з інвалідністю.

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Жінка розповіла у соцмережах, що у її дім доставили повістку для її доньки Авіталь. Дівчина має дуже серйозні проблеми з зором та пережила трансплантацію нирки.

За словами матері Авіталь, представники комісаріату намагалися вдертися в оселю й вимагали, щоб їм видали "бійця" зростом 149 сантиметрів. Тим часом цей "боєць" – дівчина, яка має громадянство Ізраїлю й щасливо там проживає.

На кладовищі Севастополя закопали понад 30 тисяч військових

Росія спішно набирає нове "гарматне м'ясо", бо кількість втрат окупантів зростає щодня. Станом на 13 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже 63 800 окупантів.

Тим часом джерела 24 каналу в українських спецслужбах повідомили, що на кладовищі Севастополя закопали понад 30 тисяч російських військових. Окрім того, знищених загарбників ховають у білоруському Гомелі, в Курську та Бєлгороді.

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