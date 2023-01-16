В России идут внутренние процессы, Путин будет закручивать гайки, – разведка

По данным разведки Россия планирует масштабную волну мобилизации. Однако есть определенные изменения в России, свидетельствующие о начале там внутренних процессов.

Об этом 24 Канала рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. Россия будет продолжать свою террористическую тактику, пока ее не остановит Украина, заручившись мировой поддержкой.

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По словам представителя ГУР, Владимир Путин ставит своей целью создать 2-миллионную армию. Однако вопрос о возможности научить, вооружить, провести соответствующее разрешение для мобилизованных остается открытым.

Перехватить инициативу украинские силы обороны не позволят. В частности, из-за собственных планов деоккупации территории. Напомним еще раз, мы не сами, с нами во весь цивилизованный мир,

– добавил Юсов.

Процессы запущены

Юсов заметил, что у россиян постепенно, у каждого по-разному, начинают открываться глаза: "Внутренние процессы на территории России так же происходят".

Свидетельством таких процессов в разведке называют кадровые перестановки, в том числе замену Сергея Суровикина на "пенсионера" Валерия Герасимова.

Есть все основания полагать, что Путин понимает угрозу внутренних процессов, потому и будет закручивать гайки. И в условиях такой длинной кампании, максимально закрутить гайки собственному обществу – это самый легкий путь.

– подчеркнул спикер.

Он обратил внимание, что и Рамзан Кадыров стал меньше появляться в медийном пространстве.

"Очевидно, эта группа Евгений Пригожин, Сергей Суровикин и Рамзан Кадыров сейчас не в фаворе. Это говорит о других процессах, происходящих на кремлевских болотах", – отметил говорящий.

Юсов о внутренних процессах в Кремле: смотреть видео

Тактика ракетных атак продолжится

Герасимов продолжает тактику ракетных ударов Суровикина. По словам представителя разведки, использование комплексов С-300, С-400 по наземным целям, поскольку это не выборочное и не высокоточное оружие, призвано нанести ущерб гражданскому населению и инфраструктуре.

Это террористические акты, за которые несет ответственность Герасимов. Он будет и дальше продолжать практику военных преступлений против украинцев. А что им еще остается делать?

– подчеркнул Юсов.

Он подчеркнул, что количество высокоточного современного вооружения в России уменьшается. За последними ударами можно заметить другое количество и интервалы использования, однако в России есть значительный запас ракет С-300.

"К сожалению, то, что долгое время ощущали на себе Херсон, Николаев, Харьков, последняя информация уже и свидетельствует о Киевщине. Теракты и террористическая война – это то, что и дальше будут делать Путин, Герасимов, Шойгу и другие, пока их не остановит Украину и международное сообщество, – резюмировал Юсов.

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