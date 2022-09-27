От рук кремля далеко не сбежишь: россиянам вручают повестки на границе с Грузией

Подлежащие мобилизации россияне получают повестки прямо на границе с Грузией, при попытке покинуть родину.

Российские военкомы "работают", перехватывая прямо во время выезда

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу властей Северной Осетии. А в телеграм-каналах уже появились видеодоказательства таким деяниям. Россия, похоже, пытается сдерживать массовый побег россиян. Однако, как всегда, делает это скрыто.

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На границе с Грузией работает оперативная группа, включая представителей военкомата и органы представительной власти. Они на выезде проверяют, военнообязан ли человек, подлежит ли призыву. Если есть данные о подлежащей мобилизации, то в этом случае ему вручают повестку,

– говорится в сообщении.

Ранее МВД Северной Осетии сообщило, что на пограничном переходе "Верхний Ларс" на границе россии и Грузии в ближайшее время развернут мобилизационный пункт военкомата.

Россияне получают повестки прямо во время попыток покинуть россию: видео

Предварительно, Казахстан пообещал выдавать россии уклоняющихся от мобилизации, если они будут объявлены в розыск.

В то же время в российском минобороны сообщили, что не обращались в госорганы Казахстана, Грузии и других стран для принудительного возвращения своих граждан.

Сколько россиян уехали в Грузию

Министерство внутренних дел Грузии сообщило, что количество граждан россии, пересекающих границу с Грузией, увеличилось почти вдвое после объявленной в россии мобилизации.

По его словам, примерно 4-5 дней назад количество граждан, ежедневно приезжающих из россии, было 5-6 тысяч, а теперь оно выросло до 10 тысяч. Увеличение где-то на 40-45%.

Однако точной суммы в министерстве не указали. В то же время сказали, что она меньше предварительно объявленной СМИ – 250 тысяч.

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