Кто даст больше, – Коваленко о перспективах мобилизовать 1,2 миллиона россиян

Из-за огромных потерь на войне в Украине путин объявил частичную мобилизацию. Сначала заявили, что планируют набрать 300 тысяч человек, а сейчас в СМИ говорят, что мобилизуют более миллиона россиян.

Об этом 24 каналу сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он говорит, что из этого возникает логический вопрос – "кто даст больше".

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Ведь даже когда шойгу говорил о 300 тысячах, уже возникали вопросы, где они будут этих людей размещать, обучать и чем вооружать.

Коваленко отметил, что к мобилизации есть логические вопросы:

Есть ли возможность размещать в военных частях и казармах 300 тысяч личного состава? Ведь со времен распада Советского союза новых военных баз в россии не появлялось.

Другой вопрос – подготовка. Будет ли россия тратить достаточно времени на обучение всех этих людей? Ведь должно уйти минимум 3 месяца на то, чтобы предоставить базовые знания о ведении боевых действий гражданскому лицу.

"Но на новых мобилизованных будут тратить где-то 2 недели подготовки и отправлять на фронт. Поэтому это количество будет низкокачественно и не будет решать масштабных стратегических задач", — считает обозреватель.

По его словам, на фронте сейчас находится большое количество российских военных, которые с июля нуждаются в ротации или выводе на восстановление боеспособности. Но этого не делают, потому что их не кем заменять.

Я не исключаю, что эти частично мобилизованные, в первую очередь, могут отправить на фронт, чтобы заменить такие подразделения. Часть таких подразделений не дождалась ротации, они уже уничтожены,

– заявил Коваленко.

Он подчеркнул, что если россияне не начнут этот вывод, то исчезнет еще некоторое количество боеспособных военных с опытом. Поэтому это будет не увеличение количества группировки, а замена гораздо меньшего качества.

"Если сравнивать подразделения российской армии на февраль и сентябрь, то между ними очень большая разница. В феврале было много оснащенных и боеспособных военных с опытом, но их уже уничтожили", — ответил он.

Военный обозреватель добавил, что сейчас это уже токсичная смесь из оставшихся военных, а также подкрепление мобилизованными из Донбасса, наемниками пвк и зеками. А дальше это будет еще хуже.

Частичная мобилизация в россии: коротко

Россия после объявления о частичной мобилизации активно собирает "пушечное мясо", чтобы отправить на войну. Так, в Улан-Уде студентов хватают прямо на занятиях, а в местных ТЦ устраивают облавы.

Министр обороны рф сергей шойгу заявлял, что в армию намерены призвать 300 тысяч резервистов. Впоследствии стало известно о тайных планах путина мобилизовать 1 миллион человек. Однако, по информации российских СМИ, на самом деле речь идет о цифре в 1,2 миллиона человек.

Мобилизуют всех подряд. В частности, многих мужчин мобилизуют из оккупированного Крыма, а также из отдаленных регионов – Якутии, Бурятии, Дальнего Востока и т.д.

Объявленная российским путиным диктатором частичная мобилизация вызывает много вопросов, ведь совершенно непонятно, как ее будут организовывать. Ясно одно – мобилизация означает безысходность и поражение россии в войне против Украины.

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