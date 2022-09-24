Про це 24 каналу сказав військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко. Він каже, що з цього виникає логічне питання – "хто дасть більше”.

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Адже навіть коли шойгу казав про 300 тисяч, вже виникали запитання, де вони будуть цих людей розміщувати, навчати та чим озброювати.

Коваленко зазначив, що до мобілізації є логічні питання:

Чи є можливість розміщувати у військових частинах та казармах 300 тисяч особового складу? Адже з часів розпаду Радянського союзу нових військових баз у росії не з’являлося.

Інше питання – підготовка. Чи буде росія витрачати достатньо часу на навчання всіх цих людей? Адже має піти мінімум 3 місяці на те, щоб надати базові знання ведення бойових дій цивільній особі.

"Але на нових мобілізованих будуть витрачати десь 2 тижні підготовки та відправлятимуть на фронт. Тому ця кількість буде низькоякісною та не вирішуватиме масштабних стратегічних завдань", – вважає оглядач.

За його словами, на фронті зараз перебуває велика кількість російських військових, які з липня потребують ротації чи виведення на відновлення боєздатності. Але цього не роблять, бо їх немає ким замінювати.

Я не виключаю, що ці частково мобілізовані в першу чергу можуть відправити на фронт, щоб замінити такі підрозділи. Частина таких підрозділів не дочекалася ротації, їх вже знищено,

– заявив Коваленко.

Він наголосив, що якщо росіяни не почнуть це виведення, то зникне ще деяка кількість боєздатних військових з досвідом. Тому це буде не збільшення кількості угрупування, а заміна значно меншої якості.

"Якщо порівнювати підрозділи російської армії станом на лютий та вересень, то між ними дуже велика різниця. В лютому було багато оснащених та боєздатних військових з досвідом, але їх вже знищили", – відповів він.

Військовий оглядач додав, що зараз це вже токсична суміш з тих військових, які залишилися, а також підкріплення мобілізованими з Донбасу, найманцями пвк та зеками. А надалі це буде ще гірше.

Часткова мобілізація в росії: коротко

Росія після оголошення про часткову мобілізацію активно збирає "гарматне м'ясо", аби відправити на війну. Так, в Улан-Уде студентів хапають просто під час занять, а в місцевих ТЦ влаштовують облави.

Міністр оборони росії сергій шойгу заявляв, що до армії мають намір призвати 300 тисяч резервістів. Згодом стало відомо про таємні плани путіна мобілізувати 1 мільйон осіб. Однак, за інформацією російських ЗМІ, насправді йдеться про цифру в 1,2 мільйона людей.

Мобілізують всіх підряд. Зокрема, багато чоловіків мобілізують з окупованого Криму, а також з віддалених регіонів – Якутії, Бурятії, Далекого Сходу тощо.

Оголошена російським диктатором путіним часткова мобілізація викликає багато питань, адже абсолютно незрозуміло, як її організовуватимуть. Ясно одне – мобілізація означає безвихідь та поразку росії у війні проти України.

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