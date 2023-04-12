Классический цифровой концлагерь – политтехнолог об электронных повестках в России

В России приравняли электронные повестки к бумажным, что может спровоцировать новую волну бегства местного населения за границу. И это хорошая новость для Украины.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, после введения решения о электронных повестках Россия преобразуется в классический цифровой концлагерь.

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Теперь, если там человек не придет в военкомат, то ему будет автоматически запрещено выезжать за границу, продавать или покупать недвижимость, брать кредиты и т.д.

"Мозги" и дальше будут убегать из России

Как отметил Тизенгаузен, это действительно может спровоцировать новую волну бегства из России. И будут уезжать люди, которые смогут себе это позволить.

Те, кто еще не сбежал – они побегут. Неважно, есть ли у тебя этот электронный кабинет, куда придут повестки. Если не придешь в военкомат, то просто автоматом заблокируют выезд из страны, а также понизят в правах. Они будут лишены права покупать и продавать недвижимость. Придется голым-босым с чемоданом бежать, если успеешь,

– отметил Тизенгаузен.

Тизенгаузен прокомментировал решение о вводе электронных повесток в России: смотрите видео

Впрочем, сомнительно, что россияне будут массово выходить на протесты из-за такого новшества. Преимущественно там на митинги идут или очень юные, или пожилые люди. Но если бы собралась толпа в 20 – 30 тысяч мужчин, подлежащих под мобилизацию, эту силу было бы трудно остановить.

Тизенгаузен считает, что введение электронных повесток в России спровоцирует новые коррупционные схемы с работниками военкоматов, врачами и т.д. Также оттуда будут бежать люди, которые делали реальный бизнес и создавали добавленную стоимость.

В России вводят электронные повестки: коротко