Укр Рус
24 Канал Новости политики Кремль нашел новый путь пополнения армии: еще одна категория россиян в зоне риска
28 февраля, 16:24
4
Обновлено - 16:30, 28 февраля

Кремль нашел новый путь пополнения армии: еще одна категория россиян в зоне риска

Виктория Грабовская
Основные тезисы
  • Кремль начал использовать новый способ для привлечения в армию определенной категории россиян.
  • Военный обозреватель Денис Попович оценил возможность объявления мобилизации в России.

Россия испытывает нехватку ресурса, имея проблемы с личным составом из-за больших потерь на фронте. Для пополнения его у Кремля, вероятно, нет другого пути, чем объявление мобилизации.

Однако сейчас в Москве нашли новый способ "приобщения" россиян вступать в армию. Военный обозреватель Денис Попович рассказал 24 Каналу, к каким способам прибегают в России, чтобы увеличивать численность своего войска.

К теме Сколько людей мобилизуют Украина и Россия ежемесячно: Зеленский озвучил статистику

С какой вероятностью в России возможно объявление мобилизации?

Попович отметил, что мобилизационный ресурс в России составляет десятки миллионов людей, но это не означает, что их всех будут призывать, ведь существует определенный предел.

Сейчас в России нашли путь привлекать людей в вооруженные силы. Россияне начали создавать квоты в российских вузах и не только для того, чтобы студенты шли в российскую армию. Это касается студентов, которые имеют неуспеваемость, 
– пояснил Денис Попович.

Такая кампания началась уже в 60 российских вузах и профтехучилищах. Хотя студенты, по словам военного обозревателя, имеют право на отсрочку, в частности в России. 

К слову. В последних заявлениях Владимир Путин провозгласил о масштабном наращивании военного потенциала России и о пути на всестороннюю милитаризацию общества. Глава Кремля сказал, что в России будут системно усиливаться способности всех родов войск. В частности, будет уделяться особое внимание модернизации вооружения и созданию новых образцов техники, в частности элементов "ядерной триады". Кроме того, должна быть повышена боеготовность российской армии и способность войск действовать в "самых сложных условиях".

Он также отметил, что решение об объявлении мобилизации может быть принято с вероятностью 50/50. Сейчас Кремль пытается ее не объявлять, но это решение фактически нажатие кнопки. Если Владимир Путин решит, то мобилизация будет.

Какими еще способами в России пытаются привлечь россиян в армию?

  • Военный обозреватель Иван Тимочко рассказал, что ключевыми способами увеличения численности российского войска является призыв резервистов, круглогодичная мобилизация на срочную службу и активизация привлечения иностранцев, которым предоставляют российское гражданство. Также Россия применяет мобилизационные действия на временно оккупированных территориях и привлекает в армию военных из Северной Кореи.

  • Бывший заместитель помощника генерального секретаря НАТО по новым вызовам и безопасности Джейми Ши считает, что Россия, имея огромные потери на фронте, пытается вербовать в свое войско даже неопытных бойцов из Африки, Сирии. По его словам, оказавшись на войне, они попадают в плен ВСУ или же погибают на поле боя.

  • Кроме того, политолог Игорь Рейтерович считает, если Путин объявит мобилизацию, это будет иметь катастрофические последствия на ситуацию внутри России. Потому что на протяжении нескольких лет в России набирали в армию за большие деньги, а если будет мобилизация, то россиянам придется вступать в армию за минимальные деньги. Это вызовет недовольство российского населения, и Путин об этом знает.