Кремль нашел новый путь пополнения армии: еще одна категория россиян в зоне риска

Россия испытывает нехватку ресурса, имея проблемы с личным составом из-за больших потерь на фронте. Для пополнения его у Кремля, вероятно, нет другого пути, чем объявление мобилизации.

Однако сейчас в Москве нашли новый способ "приобщения" россиян вступать в армию. Военный обозреватель Денис Попович рассказал 24 Каналу, к каким способам прибегают в России, чтобы увеличивать численность своего войска.

С какой вероятностью в России возможно объявление мобилизации?

Попович отметил, что мобилизационный ресурс в России составляет десятки миллионов людей, но это не означает, что их всех будут призывать, ведь существует определенный предел.

Сейчас в России нашли путь привлекать людей в вооруженные силы. Россияне начали создавать квоты в российских вузах и не только для того, чтобы студенты шли в российскую армию. Это касается студентов, которые имеют неуспеваемость,

– пояснил Денис Попович.

Такая кампания началась уже в 60 российских вузах и профтехучилищах. Хотя студенты, по словам военного обозревателя, имеют право на отсрочку, в частности в России.

К слову. В последних заявлениях Владимир Путин провозгласил о масштабном наращивании военного потенциала России и о пути на всестороннюю милитаризацию общества. Глава Кремля сказал, что в России будут системно усиливаться способности всех родов войск. В частности, будет уделяться особое внимание модернизации вооружения и созданию новых образцов техники, в частности элементов "ядерной триады". Кроме того, должна быть повышена боеготовность российской армии и способность войск действовать в "самых сложных условиях".

Он также отметил, что решение об объявлении мобилизации может быть принято с вероятностью 50/50. Сейчас Кремль пытается ее не объявлять, но это решение фактически нажатие кнопки. Если Владимир Путин решит, то мобилизация будет.

Какими еще способами в России пытаются привлечь россиян в армию?