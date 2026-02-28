Однако сейчас в Москве нашли новый способ "приобщения" россиян вступать в армию. Военный обозреватель Денис Попович рассказал 24 Каналу, к каким способам прибегают в России, чтобы увеличивать численность своего войска.
С какой вероятностью в России возможно объявление мобилизации?
Попович отметил, что мобилизационный ресурс в России составляет десятки миллионов людей, но это не означает, что их всех будут призывать, ведь существует определенный предел.
Сейчас в России нашли путь привлекать людей в вооруженные силы. Россияне начали создавать квоты в российских вузах и не только для того, чтобы студенты шли в российскую армию. Это касается студентов, которые имеют неуспеваемость,
– пояснил Денис Попович.
Такая кампания началась уже в 60 российских вузах и профтехучилищах. Хотя студенты, по словам военного обозревателя, имеют право на отсрочку, в частности в России.
К слову. В последних заявлениях Владимир Путин провозгласил о масштабном наращивании военного потенциала России и о пути на всестороннюю милитаризацию общества. Глава Кремля сказал, что в России будут системно усиливаться способности всех родов войск. В частности, будет уделяться особое внимание модернизации вооружения и созданию новых образцов техники, в частности элементов "ядерной триады". Кроме того, должна быть повышена боеготовность российской армии и способность войск действовать в "самых сложных условиях".
Он также отметил, что решение об объявлении мобилизации может быть принято с вероятностью 50/50. Сейчас Кремль пытается ее не объявлять, но это решение фактически нажатие кнопки. Если Владимир Путин решит, то мобилизация будет.
Какими еще способами в России пытаются привлечь россиян в армию?
Военный обозреватель Иван Тимочко рассказал, что ключевыми способами увеличения численности российского войска является призыв резервистов, круглогодичная мобилизация на срочную службу и активизация привлечения иностранцев, которым предоставляют российское гражданство. Также Россия применяет мобилизационные действия на временно оккупированных территориях и привлекает в армию военных из Северной Кореи.
Бывший заместитель помощника генерального секретаря НАТО по новым вызовам и безопасности Джейми Ши считает, что Россия, имея огромные потери на фронте, пытается вербовать в свое войско даже неопытных бойцов из Африки, Сирии. По его словам, оказавшись на войне, они попадают в плен ВСУ или же погибают на поле боя.
Кроме того, политолог Игорь Рейтерович считает, если Путин объявит мобилизацию, это будет иметь катастрофические последствия на ситуацию внутри России. Потому что на протяжении нескольких лет в России набирали в армию за большие деньги, а если будет мобилизация, то россиянам придется вступать в армию за минимальные деньги. Это вызовет недовольство российского населения, и Путин об этом знает.