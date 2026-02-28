Однак наразі у Москві знайшли новий спосіб "залучання" росіян вступати до армії. Військовий оглядач Денис Попович розповів 24 Каналу, до яких способів вдаються в Росії, щоб збільшувати чисельність свого війська.

До теми Скільки людей мобілізують Україна та Росія щомісяця: Зеленський озвучив статистику

З якою імовірністю в Росії можливе оголошення мобілізації?

Попович наголосив, що мобілізаційний ресурс в Росії складає десятки мільйонів людей, але це не означає, що їх всіх будуть призивати, адже існує певна межа.

Зараз в Росії знайшли шлях залучати людей до збройних сил. Росіяни почали створювати квоти в російських вишах і не тільки для того, щоб студенти йшли до російського війська. Це торкається студентів, які мають неуспішність,

– пояснив Денис Попович.

Така кампанія розпочалася вже у 60 російських вишах і профтехучилищах. Хоча студенти, за словами військового оглядача, мають право на відстрочку, зокрема в Росії.

До слова. В останніх заявах Володимир Путін проголосив про масштабне нарощування військового потенціалу Росії та про шлях на всебічну мілітаризацію суспільства. Очільник Кремля сказав, що у Росії будуть системно посилюватися спроможності всіх родів військ. Зокрема, буде приділятися особлива увага модернізації озброєння та створенню нових зразків техніки, зокрема елементів "ядерної тріади". Крім того, має бути підвищена боєготовність російської армії та здатність військ діяти в "найскладніших умовах".

Він також зазначив, що рішення щодо оголошення мобілізації може бути ухвалено з імовірністю 50/50. Наразі Кремль намагається її не оголошувати, але це рішення фактично натискання кнопки. Якщо Володимир Путін вирішить, то мобілізація буде.

Якими ще способами в Росії намагаються залучити росіян до армії?