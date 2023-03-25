Власти Москвы получили задачу привлечь 27 тысяч контрактников к участию в войне, – СМИ

В Москве хотят найти около 27 тысяч добровольцев для участия войны в Украине. И если это не удастся сделать, придется начинать мобилизацию.

Правительство Москвы получило задание на поиск 27 тысяч контрактников для войны с Украиной. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на собственные источники.

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В Москве надеются набрать 27 тысяч "добровольцев"

Пока что в Москве надеются набрать 27 тысяч человек для участия в войне против Украины добровольно. Однако в мэрии убеждены, что в случае провала этой задачи наступит вторая волна мобилизации.

Чиновникам, отвечающим за набор добровольцев, уже раздали сведения о выплатах и зарплатах, которыми предлагается убеждать граждан ехать на фронт. На бумаге все очень хорошо, однако, как показывает опыт, выплаты получают далеко не все мобилизованные россияне.

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